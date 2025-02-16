المجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي يعقد اجتماعه السنوي الـ32 في تونس

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الوكيل الإخباري- عقد مجلسُ إدارة المجلس العربيّ للتدريب والإبداع الطلابيّ اجتماعَه السنويّ الـ32 في جامعة تونس المنار - الجمهورية التونسية، برئاسة رئيس مجلس الإدارة الدكتور نذير عبيدات، رئيس الجامعة الأردنية. اضافة اعلان





وتناول الاجتماعُ عرضًا تفصيليًّا لأنشطة المجلس، والتقريرَ السنويَّ للتدريب عن العام الماضي، والأنشطةَ المزمع تنظيمُها خلال العام الحالي 2025، إلى جانب إقرار الموازنة العامة.



وخَلُصَ الاجتماعُ إلى جملةٍ من التوصيات، أبرزها: توسيع الأنشطة وتطوير أعمال المجلس، وإنشاء منصّة التدريب العربية، وعقد برنامج "أسبوع التدريب العربي"، الذي ستكون نسخته الأولى هذا العام بالتعاون مع جامعة الشارقة - الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى تشكيل بعض اللجان اللازمة لمتابعة سير أعمال المجلس.



وحضر الاجتماعَ كلٌّ من: رئيس جامعة تونس المنار الدكتور المعز الشفرة، ورئيس جامعة ليبيا المفتوحة الدكتور أبو القاسم شلوف، ورئيس جامعة فلسطين الأهلية الدكتور عماد الزير، ورئيس جامعة الأنبار الدكتور مشتاق طالب، والمدير التنفيذي لاتحاد الجامعات العربية الدكتور أنس السعود، ومدير المجلس العربي الدكتور فواز الزغول، ومساعده المهندس جهاد الخراز.



فيما حضر الاجتماعَ عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئيّ، رئيسُ هيئة الطاقة والمعادن في الأردن المهندس زياد السعايدة، وعضو مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الدكتورة هالة المنوفي، والدكتور علي الحايك من جامعة الشارقة.