المجلس العشائري الشركسي الأردني يستضيف سمو الأمير الحسن

جانب من اللقاء
 
الخميس، 23-04-2026 01:09 م

الوكيل الإخباري- استضاف المجلس العشائري الشركسي الأردني أمس الأربعاء، سمو الأمير الحسن بن طلال في حوار تفاعلي.

وكان في استقبال سموه، رئيس المجلس العشائري الشركسي الأردني العين خير الدين هاكوز والعين يحيى كسبي والعين ممدوح نباص والنائب عدنان مشوقة والنائب محمد كتاو وأعضاء المجلس ورئيس الهيئة الإدارية للجمعية الخيرية الشركسية ورؤساء المؤسسات الشركسية وشخصيات من المجتمع الشركسي في الأردن.


واستهل اللقاء بكلمة ترحيبية لرئيس المجلس، رحب فيها بسمو الأمير وأشاد بالزيارة التي تعكس عمق التواصل وتؤكد مكانة المجتمع الشركسي كجزء أصيل من النسيج الوطني الأردني.


وتضمن اللقاء حوارات تفاعلية تناولت جملة من القضايا على الصعيدين السياسي والاجتماعي في المنطقة، إلى جانب تأكيد أهمية الأمن والاستقرار في الأردن بوصفهما ركيزة أساسية لمستقبل الوطن.


وقدم رئيس الجمعية الخيرية الشركسية المهندس إبراهيم إسحاقات، كلمة عرض فيها مسيرة الجمعية منذ تأسيسها، مبينا غاياتها في خدمة المجتمع الشركسي وتعزيز حضوره الثقافي والاجتماعي، إلى جانب دورها في دعم المبادرات الإنسانية والتعليمية وترسيخ قيم التكافل والعمل المؤسسي.


كما تطرقت المداخلات إلى أهمية صون الموروث الثقافي وترسيخ الهوية الوطنية، إلى جانب دعم روح المواطنة الفاعلة والإسهام في الإصلاح المجتمعي.


وتم تأكيد ضرورة الوعي والعمل المشترك لمواجهة التحديات بما يعزز تماسك الدولة والمجتمع ويصون مسيرة الأردن نحو مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا.


من جانبه، قدم سموه طرحا مستندا إلى رؤيته في استشراف المستقبل التي عكست خبرته وقراءته المتأنية لمجريات الأحداث، مؤكدا سموه أهمية الوعي والحوار والعمل المشترك في مواجهة التحديات وصون استقرار الوطن.

 
 


