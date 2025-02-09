المجلس العشائري الشركسي يؤكد دعم مواقف الأردن تجاه الحقوق المشروعة للفلسطينيين

الوكيل الإخباري- أكد المجلس العشائري الشركسي الأردني بصفته ممثلاً لجميع شراكسة الأردن تأييده التام لمواقف الأردن الراسخة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ورفض تهجير الفلسطينيين من غزة.

اضافة اعلان



وعبر المجلس في بيان صحفي اليوم الأحد، عن وقوف شراكسة الأردن خلف جلالة الملك في جميع مواقفه المشرفة والصلبة ومبادئه المشرفة تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة تحقيق حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة.



وأكد المجلس في بيانه أن حل القضية الفلسطينية يجب ألا يكون على حساب الأردن أو أي طرف آخر، وإنما بالالتزام بقرارات الشرعية الدولية المستندة إلى حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.



وثمن المجلس عاليا الجهود الجبارة التي يبذلها الأردن بتوجيهات جلالة الملك في دعم صمود أبناء غزة على أرضهم وتخفيف معاناتهم، من خلال إرسال المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية المتكاملة.