المجلس العشائري الشركسي يؤكد دعم مواقف الأردن تجاه الحقوق المشروعة للفلسطينيين

وعبر المجلس في بيان صحفي اليوم الأحد، عن وقوف شراكسة الأردن خلف جلالة الملك في جميع مواقفه المشرفة والصلبة ومبادئه المشرفة تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة تحقيق حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة.
وأكد المجلس في بيانه أن حل القضية الفلسطينية يجب ألا يكون على حساب الأردن أو أي طرف آخر، وإنما بالالتزام بقرارات الشرعية الدولية المستندة إلى حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وثمن المجلس عاليا الجهود الجبارة التي يبذلها الأردن بتوجيهات جلالة الملك في دعم صمود أبناء غزة على أرضهم وتخفيف معاناتهم، من خلال إرسال المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية المتكاملة.
ولفت إلى المواقف الأردنية تجاه حقوق الفلسطينيين والتي أكدها جلالة الملك في جميع الخطابات والمنابر العربية والدولية، انطلاقا من دور الأردن في الحفاظ على عروبة فلسطين.
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