الأربعاء 2026-02-25 12:19 ص

المجلس العلمي الهاشمي الأول ينعقد في محافظتي المفرق والكرك

أمين عام وزارة الأوقاف يتفقد عددًا من مساجد الطفيلة
وزارة الاوقاف
 
الثلاثاء، 24-02-2026 11:03 م

الوكيل الإخباري-   عقدت مديرية أوقاف محافظة المفرق، في مسجد المفرق الكبير الثلاثاء، المجلس العلمي الهاشمي الأول بحضور محافظ المفرق فراس أبو الغنم وعدد من أصحاب الفضيلة والعلماء والأكاديميين والمهتمين.

وتناول المجلس الذي جاء تحت عنوان: "القرآن الكريم أول مصادر الاستدلال وأقواها اعتبارا"، مركزية القرآن الكريم في بناء الأحكام وضبط الاجتهاد وترشيد الفتوى، وأهمية العودة إلى أصول الاستدلال الشرعي في ظل التحديات الفكرية المعاصرة.


وأكد مدير أوقاف محافظة المفرق، سعود المشاقبة، أهمية هذه المجالس في تعزيز الوعي الديني الرصين، وترسيخ قيم الاعتدال، ودعم رسالة المسجد في خدمة المجتمع، لافتا إلى أن تنظيم هذه المجالس يأتي امتدادا للدور الوطني الذي ينهض به الأردن بقيادته الهاشمية في خدمة قضايا الأمة وصون المقدسات، وتعزيز الخطاب الديني المعتدل.


ونظمت مديرية أوقاف الكرك في المسجد العمري الكبير، الواقع وسط مدينة الكرك، المجلس العلمي الهاشمي الأول تحت عنوان: "القران الكريم أول المصادر استدلالاً وأقواها اعتبارا".


وكان المتحدث في هذا المجلس، الذي رعاه مندوب محافظ الكرك ماجد الطوالبة، الإمام والخطيب في مديرية أوقاف الكرك الدكتور سمير الكساسبة، فيما أدار الجلسة رئيس قسم الوعظ والإرشاد في المديرية عمر المعايطة وبدأ المجلس بتلاوة آيات من القرآن الكريم بصوت فضيلة الشيخ حمود الصرايرة إمام وخطيب المسجد العمري.

 
 


