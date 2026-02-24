المجلس العلمي الهاشمي الأول ينعقد في محافظتي المفرق والكرك

الوكيل الإخباري- عقدت مديرية أوقاف محافظة المفرق، في مسجد المفرق الكبير الثلاثاء، المجلس العلمي الهاشمي الأول بحضور محافظ المفرق فراس أبو الغنم وعدد من أصحاب الفضيلة والعلماء والأكاديميين والمهتمين.

وتناول المجلس الذي جاء تحت عنوان: "القرآن الكريم أول مصادر الاستدلال وأقواها اعتبارا"، مركزية القرآن الكريم في بناء الأحكام وضبط الاجتهاد وترشيد الفتوى، وأهمية العودة إلى أصول الاستدلال الشرعي في ظل التحديات الفكرية المعاصرة.



وأكد مدير أوقاف محافظة المفرق، سعود المشاقبة، أهمية هذه المجالس في تعزيز الوعي الديني الرصين، وترسيخ قيم الاعتدال، ودعم رسالة المسجد في خدمة المجتمع، لافتا إلى أن تنظيم هذه المجالس يأتي امتدادا للدور الوطني الذي ينهض به الأردن بقيادته الهاشمية في خدمة قضايا الأمة وصون المقدسات، وتعزيز الخطاب الديني المعتدل.



ونظمت مديرية أوقاف الكرك في المسجد العمري الكبير، الواقع وسط مدينة الكرك، المجلس العلمي الهاشمي الأول تحت عنوان: "القران الكريم أول المصادر استدلالاً وأقواها اعتبارا".