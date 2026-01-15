المحاسنة تتفقد واقع الزراعات على جوانب سيل جرش

وقالت المحاسنة، إنه جرى التأكد من التزام المزارعين بالاشتراطات والتعليمات الزراعية المعمول بها، بما ينسجم مع متطلبات السلامة الزراعية وحماية الصحة العامة والبيئة، وتنفيذ تعليمات وزارة الزراعة المتعلقة بتنظيم الزراعات المحاذية لمجاري الأودية والسيول.
وأكدت حرص المديرية على المتابعة المستمرة، وتعزيز الاستخدام الآمن للمياه في الري، وضمان توجيه الزراعات بما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على الموارد الطبيعية، مشيرة إلى أن تعاون المزارعين والتزامهم بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن المديرية ووزارة الزراعة يمثل حجر الزاوية في نجاح هذه الجولات وتحقيق أهدافها، مشددة على أهمية استمرار هذا التعاون الذي يعزز قدرة القطاع الزراعي على مواجهة التحديات البيئية والمائية، ويسهم في المحافظة على الموارد الطبيعية وتعزيز الاستدامة الزراعية في المحافظة.
