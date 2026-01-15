المحاسنة تتفقد واقع الزراعات على جوانب سيل جرش

الوكيل الإخباري- تفقدت مدير مديرية زراعة محافظة جرش علا المحاسنة، الزراعات القائمة على جوانب سيل جرش، ضمن إطار المتابعة الميدانية المستمرة وضمن حدود الاختصاص.

وقالت المحاسنة، إنه جرى التأكد من التزام المزارعين بالاشتراطات والتعليمات الزراعية المعمول بها، بما ينسجم مع متطلبات السلامة الزراعية وحماية الصحة العامة والبيئة، وتنفيذ تعليمات وزارة الزراعة المتعلقة بتنظيم الزراعات المحاذية لمجاري الأودية والسيول.