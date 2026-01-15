الخميس 2026-01-15 11:51 م

المحاسنة تتفقد واقع الزراعات على جوانب سيل جرش

آثار جرش - أرشيفية
جرش
 
الخميس، 15-01-2026 11:37 م

الوكيل الإخباري-   تفقدت مدير مديرية زراعة محافظة جرش علا المحاسنة، الزراعات القائمة على جوانب سيل جرش، ضمن إطار المتابعة الميدانية المستمرة وضمن حدود الاختصاص.

اضافة اعلان


وقالت المحاسنة، إنه جرى التأكد من التزام المزارعين بالاشتراطات والتعليمات الزراعية المعمول بها، بما ينسجم مع متطلبات السلامة الزراعية وحماية الصحة العامة والبيئة، وتنفيذ تعليمات وزارة الزراعة المتعلقة بتنظيم الزراعات المحاذية لمجاري الأودية والسيول.


وأكدت حرص المديرية على المتابعة المستمرة، وتعزيز الاستخدام الآمن للمياه في الري، وضمان توجيه الزراعات بما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على الموارد الطبيعية، مشيرة إلى أن تعاون المزارعين والتزامهم بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن المديرية ووزارة الزراعة يمثل حجر الزاوية في نجاح هذه الجولات وتحقيق أهدافها، مشددة على أهمية استمرار هذا التعاون الذي يعزز قدرة القطاع الزراعي على مواجهة التحديات البيئية والمائية، ويسهم في المحافظة على الموارد الطبيعية وتعزيز الاستدامة الزراعية في المحافظة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

آثار جرش - أرشيفية

أخبار محلية المحاسنة تتفقد واقع الزراعات على جوانب سيل جرش

ارتفاع الأسهم الأوروبية بقيادة قطاع التكنولوجيا

أسواق ومال أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على تباين

الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش

عربي ودولي غوتيريش يحدد أولويات الأمم المتحدة للعام الحالي

زراعة الكرك تتعامل مع حالات سقوط أشجار حرجية

أخبار محلية زراعة الكرك تتعامل مع حالات سقوط أشجار حرجية

روسيا تطالب بإزالة القيود عن دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

عربي ودولي موسكو تؤكد تمسكها بحل النزاع الأوكراني سياسيًا

وزيرة التنمية الاجتماعية تلتقي مدير إدارة المحددات الاجتماعية للصحة في منظمة الصحة العالمية

أخبار محلية وزيرة التنمية الاجتماعية تلتقي مدير إدارة المحددات الاجتماعية للصحة في منظمة الصحة العالمية

الأردن والاتحاد الأوروبي يدعوان جميع الأطراف للالتزام باتفاق إنهاء الصراع في غزة

فلسطين شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال منزلاً في دير البلح

بلدية الرمثا تعالج حفرة على طريق سد البويضة

أخبار محلية بلدية الرمثا تعالج حفرة على طريق سد البويضة



 






الأكثر مشاهدة