المحافظات تتهيأ لمشهد وطني جديد استمرارا لدعم النشامى أمام الأرجنتين

03:57 م

الوكيل الإخباري- تتهيأ مختلف محافظات المملكة لاستقبال جماهير النشامى لمتابعة مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الأرجنتيني، في مشهد وطني جديد يؤكد أن فعاليات المشاهدة الجماهيرية لا تتوقف عند نتائج المباريات، بل تأتي تقديرا للإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب بالتأهل للمرة الأولى إلى نهائيات كأس العالم، واحتفاء بحضور الكرة الأردنية في هذا الاستحقاق العالمي. اضافة اعلان





وتواصل وزارة الشباب، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، ووزارة الاتصال الحكومي، وهيئة تنشيط السياحة، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، تنظيم الفعاليات الجماهيرية عبر البث المباشر في مواقع متعددة بمختلف المحافظات، لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الأردنيين للمشاركة في هذه الحالة الوطنية.



وتنطلق المباراة عند الساعة الخامسة من صباح يوم الأحد 28 حزيران، ضمن أجواء وطنية تجمع الأردنيين خلف منتخبهم الوطني، وتحتفي بمشاركته التاريخية في نهائيات كأس العالم.



وتأتي هذه الفعاليات امتدادا للنجاح الذي حققته مواقع المشاهدة الجماهيرية خلال المباريات السابقة، وما قدمته من صورة وطنية مميزة جمعت الأردنيين خلف منتخبهم، وأسهمت في إبراز المواقع التاريخية والسياحية بوصفها مساحات حية تجمع بين الرياضة والثقافة والإرث الحضاري.



وسيتم بث المباراة في عدد من المواقع الرئيسة بالمملكة، تشمل ساحة الثورة العربية الكبرى في العقبة، بتنظيم وتعاون بين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ووزارة الشباب، ومدينة الحسن للشباب (صالة الجمنازيوم) في إربد، ومدينة الأمير فيصل الرياضية في الكرك، إضافة إلى أكثر من 60 مركزا شبابيا موزعة في مختلف أنحاء المملكة.



وبينت الجهات المنظمة أن توسيع نطاق فعاليات المشاهدة يهدف إلى تعزيز مشاركة المحافظات في هذه الحالة الوطنية، وإتاحة الفرصة أمام الجماهير لمساندة المنتخب الوطني والاحتفاء بإنجازه التاريخي.



كما أسهم تنظيم الفعاليات في المواقع السياحية والأثرية في الترويج للأردن بصورة مميزة أمام وسائل الإعلام والمتابعين من مختلف أنحاء العالم، من خلال الجمع بين الحضور الجماهيري وغنى المملكة التاريخي والحضاري، بما يدعم الجهود الوطنية لتنشيط القطاع السياحي والتعريف بتنوع المنتج السياحي الأردني.



وأكدت الجهات المنظمة استكمال التجهيزات الأمنية والتنظيمية في مواقع البث، وتحديد مسارات واضحة للدخول والخروج، وتوفير فرق للإرشاد والتنظيم، مشيرة إلى أن الدخول سيكون ضمن الطاقة الاستيعابية المحددة لكل موقع.



ودعت الجمهور إلى الحضور المبكر، والالتزام بتعليمات رجال الأمن والمنظمين، وتجنب التدافع وإغلاق الممرات، والمشاركة بالأعلام والشماغ الأردني في أجواء الدعم والمؤازرة، بما يعكس الصورة الحضارية للأردنيين ويجسد حالة الفخر والاعتزاز بالمنتخب الوطني وإنجازه التاريخي.





