المحاكم الشرعية تبدأ بتنظيم تعيين الخبراء والمحكمين

وبحسب بيان لدائرة قاضي القضاة، اليوم الأحد، يأتي هذا الاجراء إنفاذا لأحكام نظام الخبرة والتحكيم لدى المحاكم الشرعية رقم (94) لسنة 2024 والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم (5965) بتاريخ 1 كانون الأول 2024، وبعد استكمال المتطلبات التنظيمية اللازمة لتطبيق أحكام النظام، بما في ذلك إنشاء وحدة متخصصة بشؤون الخبرة والتحكيم ضمن الهيكل التنظيمي في دائرة قاضي القضاة، وفتح باب استقبال طلبات تسجيل الخبراء والمحكمين، واعتمادهم وفق الشروط والمعايير المنصوص عليها في النظام.
وبلغ عدد الخبراء والمحكمين المسجلين في السجل 212 خبيرًا ومحكمًا جرى تعميم أسمائهم على المحاكم الشرعية، فيما يتم تحديث القوائم وتزويد المحاكم بها تباعًا.
ويهدف الإجراء إلى تنظيم ومأسسة أعمال الخبرة والتحكيم في المحاكم الشرعية، وتوحيد آليات تعيين وانتخاب الخبراء والمحكمين، ورفع كفاءة الخدمات القضائية بما ينسجم مع متطلبات العمل القضائي وأفضل الممارسات المؤسسية.
ويتوقع أن يسهم هذا التطوير في تحسين جودة أعمال الخبرة والتحكيم، وتسريع الفصل في القضايا التي تتطلب الاستعانة بالخبرة والتحكيم، ضمن خطط الدائرة الهادفة إلى تطوير منظومة القضاء الشرعي والارتقاء بمستوى الخدمات القضائية.
