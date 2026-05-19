المحاميد تتفقد امتحان الرياضيات الوزاري لطلبة الصف الثاني عشر في تربية معان

الوكيل الإخباري- تفقدت مديرة التربية والتعليم لمنطقة معان الدكتورة صفاء المحاميد سير اختبار نهاية الفصل الدراسي لطلبة الصف الثاني عشر في عدد من مدارس مديرية التربية والتعليم لمنطقة معان في مبحث الرياضيات.

وشملت الجولة التفقدية زيارة إلى مدرسة الثورة العربية الكبرى الثانوية للبنين، حيث اطلعت المحاميد على سير الامتحان داخل القاعات الصفية، وتابعت الإجراءات التنظيمية المتعلقة بعقد الاختبار وآليات المراقبة والترتيبات الإدارية التي تضمن سير الامتحان بكل يُسر وانضباط وشفافية، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلبة.