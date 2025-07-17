المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين الأردنيين

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الوكيل الإخباري- أصدرت المحكمة الدستورية بهيئتها العامة اليوم الخميس، حكما يقضي بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين الأردنيين رقم (14) لسنة 2011 وتعديلاته برمته، واعتباره باطلا من تاريخ صدور هذا الحكم. اضافة اعلان

