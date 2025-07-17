الخميس 2025-07-17 02:43 م
 

المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين الأردنيين

منظر عام لمقر نقابة المعلمين الأردنيين.
منظر عام لمقر نقابة المعلمين الأردنيين.
 
الخميس، 17-07-2025 01:13 م
الوكيل الإخباري-   أصدرت المحكمة الدستورية بهيئتها العامة اليوم الخميس، حكما يقضي بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين الأردنيين رقم (14) لسنة 2011 وتعديلاته برمته، واعتباره باطلا من تاريخ صدور هذا الحكم. اضافة اعلان
 
 
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