المخادمة تفوز بالمركز الثالث بمسابقة بحثية دولية بمؤتمر "رابطة التعليم في الصحافة"

الوكيل الإخباري- فاز فريق بحثي يضم عضو هيئة التدريس في قسم الصحافة والإعلام الرقمي بكلية الإعلام في جامعة اليرموك الدكتورة ناهدة مخادمة، بالمركز الثالث في المسابقة البحثية Robert L. Stevenson"، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الـ 108 لرابطة التعليم في الصحافة والاتصال الجماهيري (AEJMC)، المقرر عقده في شهر آب المقبل في مدينة سان فرانسيسكو/أميركا.

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وبحسب بيان للجامعة، اليوم الخميس، فقد ضم الفريق البحثي، كل من الدكتور براين ج. باو من جامعة غرب واشنطن، وهو باحث زائر في جامعة اليرموك ضمن منحة فلبرايت على الفصل الأول 2024/2025، والباحثة نداء بسومي من الجامعة العربية الأميركية بفلسطين.