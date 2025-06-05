المخادمة تفوز بالمركز الثالث بمسابقة بحثية دولية بمؤتمر "رابطة التعليم في الصحافة"

وبحسب بيان للجامعة، اليوم الخميس، فقد ضم الفريق البحثي، كل من الدكتور براين ج. باو من جامعة غرب واشنطن، وهو باحث زائر في جامعة اليرموك ضمن منحة فلبرايت على الفصل الأول 2024/2025، والباحثة نداء بسومي من الجامعة العربية الأميركية بفلسطين.
وأشارت المخادمة إلى أن الدراسة الفائزة تحملُ عنوان "معايير مجتمع فيسبوك: حارس البوابة الجديد للمؤسسات الإخبارية الفلسطينية"، وتتناول تأثير سياسات المحتوى في وسائل التواصل الاجتماعي- وخاصة على منصة فيسبوك- على المؤسسات الإعلامية الفلسطينية.
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