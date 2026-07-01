المخادمة يفرض حضوره التحكيمي في المونديال ويكسب إشادة أوروبية واسعة

11:23 م

الوكيل الإخباري- أشاد موقع "أرشيفو VAR" الإسباني، المتخصص في تحليل الأداء التحكيمي، بأداء الحكم الدولي الأردني أدهم المخادمة، ومنحه 8 من 10 بعد إدارته مباراة إنجلترا والكونغو الديمقراطية في دور الـ32 من كأس العالم 2026، معتبراً أنه قدم أحد أفضل المستويات التحكيمية في البطولة حتى يوم الأربعاء. اضافة اعلان





ووصف الموقع أداء المخادمة بأنه "جيد جداً"، مشيراً إلى أنه كان قريباً من مجريات اللعب طوال المباراة، وأدار اللقاء بشخصية وحزم، وأظهر صرامة في التعامل مع الاحتكاكات البسيطة، وتمكن من فرض سيطرته على مجريات المباراة منذ بدايتها وحتى نهايتها.



وبحسب تقييمات موقع "أرشيفو VAR" لحكام مباريات دور الـ32، كان تقييم المخادمة (8 من 10) من بين الأعلى في هذا الدور، متقدماً على عدد من الحكام الذين نالوا تقييمات أقل، بينهم المغربي جلال جيد (2 من 10)، والبرتغالي جواو بينييرو (4 من 10)، والإيطالي ماوريتسيو مارياني (4 من 10)، والهولندي داني ماكيلي (5 من 10)، والفنزويلي خيسوس فالينزويلا (6 من 10).



وأضاف أن الحكم الأردني نجح في التعامل مع أبرز حالتين تحكيميتين في اللقاء، الأولى عندما طالبت إنجلترا باحتساب ركلة جزاء بداعي وجود لمسة يد داخل منطقة الجزاء، إذ رأى أن اللعبة سبقتها التحامات أدت إلى اختلال توازن اللاعبين، معتبراً أن قرار عدم احتساب ركلة الجزاء كان قراراً يمكن الدفاع عنه.



وأشار الموقع إلى أن المخادمة أحسن أيضاً تقدير الحالة التي طالب فيها مهاجم إنجلترا هاري كين بركلة جزاء إثر احتكاك مع حارس المرمى، مؤكداً أن التلامس بين اللاعبين لم يكن كافياً لاحتساب مخالفة، وأن سقوط كين كان مبالغاً فيه رغم وجود احتكاك.





