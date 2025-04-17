المخبز الأردني المتنقل المزود الوحيد حاليا للخبز في غزة

وتم إرسال المخبز الأردني المتنقل إلى غزة بتاريخ 24 كانون الأول 2024 بتوجيهات ملكية للتخفيف من المعاناة الإنسانية جراء الحرب على غزة، ويعمل المخبز بالتعاون مع منظمة المطبخ المركزي العالمي وهي منظمة دولية غير حكومية توفر وجبات ومساعدات غذائية للمتضررين من الصراعات والكوارث.
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