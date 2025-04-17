الخميس 2025-04-17 05:07 م
 

المخبز الأردني المتنقل المزود الوحيد حاليا للخبز في غزة

المخبز الأردني المتنقل
المخبز الأردني المتنقل
 
الخميس، 17-04-2025 04:38 م

الوكيل الإخباري-    يوفر المخبز الأردني المتنقل الخبز للمجتمع المحلي والمستشفيات في قطاع غزة باعتباره المخبز الوحيد العامل حاليا في القطاع، في ظل النقص الحاد في الطحين هناك وما تبعه من إغلاقات للعديد من المخابز ، حسب ما أفاد فريق المطبخ المركزي لعالمي World Central Kitchen.

اضافة اعلان


وتم إرسال المخبز الأردني المتنقل إلى غزة بتاريخ 24 كانون الأول 2024 بتوجيهات ملكية للتخفيف من المعاناة الإنسانية جراء الحرب على غزة، ويعمل المخبز بالتعاون مع منظمة المطبخ المركزي العالمي وهي منظمة دولية غير حكومية توفر وجبات ومساعدات غذائية للمتضررين من الصراعات والكوارث.

 
gnews

أحدث الأخبار

جعفر حسان

أخبار محلية حسان يوجه بدراسة توسعة نادي عيمة الرياضي في الطفيلة

وزارة العمل

أخبار محلية "العمل" تنظم لقاء تعريفيا بالبرنامج الوطني للتشغيل في نقابة تجار الألبسة

المخبز الأردني المتنقل

أخبار محلية المخبز الأردني المتنقل المزود الوحيد حاليا للخبز في غزة

نقود

اقتصاد محلي نمو حوالات المُغتربين الأردنيين بنسبة 2% خلال الشهرين الأولين من العام الحالي

المعهد القضائي الأردني

أخبار محلية وفد عراقي يطلع على تجربة المعهد القضائي في المجال القانوني

علم بريطانيا

عربي ودولي بريطانيا تختبر سلاحاً جديداً يعطل الطائرات المسيّرة

رئيس هيئة الأركان المشتركة يفتتح صالة الشهيد راشد الزيود في مدينة الحسين للشباب

أخبار محلية الحنيطي يوكد على أهمية بناء مجتمع عسكري واعٍ بأسلوب حياة صحي

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي 1,7 مليار دولار الدخل السياحي للمملكة خلال الربع الأول



 
 





الأكثر مشاهدة