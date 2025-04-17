المخبز الأردني المتنقل المزود الوحيد حاليا للخبز في غزة

الوكيل الإخباري- يوفر المخبز الأردني المتنقل الخبز للمجتمع المحلي والمستشفيات في قطاع غزة باعتباره المخبز الوحيد العامل حاليا في القطاع، في ظل النقص الحاد في الطحين هناك وما تبعه من إغلاقات للعديد من المخابز ، حسب ما أفاد فريق المطبخ المركزي لعالمي World Central Kitchen.

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