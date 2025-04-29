المخبز الأردني المتنقل في غزة ينتج أكثر من 390 ألف رغيف خبز الأسبوع الماضي

الوكيل الإخباري- يعد المخبز الأردني المتنقل في غزة الوحيد العامل في القطاع الذي يمد الأشقاء الفلسطينيين بمادة الخبز وتوزيعها على العائلات المنكوبة هناك.

اضافة اعلان



وأنتج المخبز الأردني المتنقل في غزة حوالي 390 ألف رغيف خبز خلال الأسبوع الماضي، بحسب المطبخ المركزي العالمي.



ويعمل المخبز على مدى 19 ساعة يوميا لتوفير احتياجات الأشقاء وضمان عدم انقطاع الإمدادات من مادة الخبز في ظل ظروف صعبة ومناطق يصعب الوصول إليها جراء الاعتداءات التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة.



وقال المطبخ المركزي العالمي إنه جرى توزيع الخبز على العائلات في مختلف مناطق غزة، حتى المناطق التي كان من الصعب الوصول إليها.