المخبز الأردني شمال قطاع غزة يواصل تقديم خدماته

وأكدت الفرق العاملة للحملة ميدانيا أن هذه الجهود المبذولة مستمرة جنوبا وشمالا في ظل الأوضاع الصعبة وتحت شدة العدوان والقصف الذي ما زال يعاني منه أهل قطاع غزة وتحديدا شماله وفي ظل الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها قطاع غزة واستمرار إغلاق المعابر وغلاء الأسعار.
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