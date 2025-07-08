الثلاثاء 2025-07-08 09:28 م
 

المخبز الأردني شمال قطاع غزة يواصل تقديم خدماته

المخبز الأردني شمال قطاع غزة يواصل تقديم خدماته
المخبز الأردني شمال قطاع غزة يواصل تقديم خدماته
 
الثلاثاء، 08-07-2025 08:56 م

الوكيل الإخباري-   تواصل الحملة الأردنية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تقديم الخبز الطازج من خلال مخبزها العامل في شمال قطاع غزة والتي أعلنت عن بدء عمله بشكل شبه يومي بتقديم مئات ربطات الخبز لمئات العائلات في مختلف أماكن نزوحهم.

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وأكدت الفرق العاملة للحملة ميدانيا أن هذه الجهود المبذولة مستمرة جنوبا وشمالا في ظل الأوضاع الصعبة وتحت شدة العدوان والقصف الذي ما زال يعاني منه أهل قطاع غزة وتحديدا شماله وفي ظل الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها قطاع غزة واستمرار إغلاق المعابر وغلاء الأسعار.

 
 
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