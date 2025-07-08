المخبز الأردني شمال قطاع غزة يواصل تقديم خدماته

الوكيل الإخباري- تواصل الحملة الأردنية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تقديم الخبز الطازج من خلال مخبزها العامل في شمال قطاع غزة والتي أعلنت عن بدء عمله بشكل شبه يومي بتقديم مئات ربطات الخبز لمئات العائلات في مختلف أماكن نزوحهم.

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