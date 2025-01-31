 
الجمعة 2025-01-31 04:40 م
 

المخبز المتنقل المرسل من الأردن إلى غزة بدأ بالتوزيع في القطاع منذ أكثر من أسبوع

خبز
خبز
الجمعة، 31-01-2025 03:58 م
الوكيل الإخباري-   بدأ المخبز المتنقل الذي أرسله الأردن إلى قطاع غزة بتوزيع الخبز على أهالي غزة والمستشفيات منذ أكثر من أسبوع، وذلك بالتعاون مع المطبخ المركزي العالمي (World Central Kitchen).اضافة اعلان


بتوجيهات ملكية، كان الأردن أرسل في 24 كانون الأول 2024 مخبزا متنقلا بطاقة إنتاجية مرتفعة، تصل إلى 3500 رغيف خبز بالساعة.

وتقوم كوادر المطبخ المركزي العالمي العاملة في غزة بتوزيع الخبز على أهالي في عدة مواقع. والمطبخ المركزي العالمي منظمة دولية غير حكومية توفر وجبات ومساعدات غذائية للمتضررين من الصراعات والكوارث.

ويأتي إرسال المخبز المتنقل ضمن الجهود الأردنية المستمرة بتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية.
 
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