المختبرات العسكرية لمراقبة الجودة تتسلّم شهادة الاعتماد الوطني والدولي

وأكد مدير المختبرات العسكرية لمراقبة الجودة أن هذا الإنجاز يعكس ما بلغته المختبرات من مستوى متقدم في الكفاءة الفنية والإدارية، ويترجم التزامها الراسخ بتطبيق أعلى معايير الجودة والدقة وفق أحدث الممارسات العالمية، بما يعزز موثوقية النتائج المخبرية ويدعم منظومتي الأمن الصحي والغذائي على المستويين الوطني والإقليمي.
من جانبها، أوضحت مدير نظام الاعتماد والتقييس في وحدة الاعتماد الأردني أن المختبرات العسكرية تُعد أول مركز أردني يحصل على اعتماد محلي وإقليمي وفق المواصفة الدولية ISO 17043، الأمر الذي يجسد مستوى التميز المؤسسي والقدرات الفنية المتقدمة التي تتمتع بها، ويؤكد جاهزيتها لتطبيق المعايير الدولية في مجال اختبارات الكفاءة والمقارنات البينية بكفاءة عالية.
بدوره، قال رئيس الاتحاد الدولي لعلوم وتكنولوجيا الأغذية إن حصول المختبرات العسكرية لمراقبة الجودة على هذا الاعتماد الدولي يمثل خطوة نوعية تعكس حرص الأردن على تطوير منظومة الجودة والارتقاء بالكفاءة المخبرية وفق المعايير العالمية، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز سيسهم في دعم المختبرات العربية والإقليمية عبر توفير برامج اختبارات كفاءة موثوقة تعزز دقة التحاليل وترتقي بمستويات سلامة الغذاء.
وفي ختام الحفل، جرى تسليم شهادة الاعتماد الوطني والدولي ISO 17043 لمديرية المختبرات العسكرية لمراقبة الجودة.
