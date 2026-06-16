المدرج الروماني يحتضن صباح الغد ملحمة جماهيرية كبرى دعماً للنشامى عبر أكبر شاشة عملاقة

الوكيل الإخباري- تتجه أنظار الجماهير الأردنية صباح غدٍ إلى المدرج الروماني في العاصمة عمّان، حيث من المنتظر أن يشهد الموقع تجمعاً جماهيرياً حاشداً لمساندة المنتخب الوطني "النشامى" في أجواء وطنية استثنائية.

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وتتواصل الاستعدادات الشعبية والتنظيمية لاستقبال آلاف المشجعين الذين سيحتشدون في المدرج الروماني لمتابعة المنتخب الوطني عبر أكبر شاشة عملاقة، في مشهد يعكس حجم الالتفاف الجماهيري حول النشامى والدعم الكبير الذي يحظون به من مختلف فئات المجتمع.



ومن المتوقع أن يتحول المدرج الروماني إلى كرنفال وطني نابض بالحماس، تتعالى فيه الأهازيج والهتافات المؤازرة للمنتخب الوطني، وسط أجواء احتفالية تعكس روح الانتماء والفخر بالإنجازات التي يحققها النشامى.