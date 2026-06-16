الثلاثاء 2026-06-16 02:50 م

المدرج الروماني يحتضن صباح الغد ملحمة جماهيرية كبرى دعماً للنشامى عبر أكبر شاشة عملاقة

المدرج الروماني يحتضن صباح الغد ملحمة جماهيرية كبرى دعماً للنشامى عبر أكبر شاشة عملاقة
المدرج الروماني يحتضن صباح الغد ملحمة جماهيرية كبرى دعماً للنشامى عبر أكبر شاشة عملاقة
 
الثلاثاء، 16-06-2026 01:53 م

الوكيل الإخباري-   تتجه أنظار الجماهير الأردنية صباح غدٍ إلى المدرج الروماني في العاصمة عمّان، حيث من المنتظر أن يشهد الموقع تجمعاً جماهيرياً حاشداً لمساندة المنتخب الوطني "النشامى" في أجواء وطنية استثنائية.

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وتتواصل الاستعدادات الشعبية والتنظيمية لاستقبال آلاف المشجعين الذين سيحتشدون في المدرج الروماني لمتابعة المنتخب الوطني عبر أكبر شاشة عملاقة، في مشهد يعكس حجم الالتفاف الجماهيري حول النشامى والدعم الكبير الذي يحظون به من مختلف فئات المجتمع.


ومن المتوقع أن يتحول المدرج الروماني إلى كرنفال وطني نابض بالحماس، تتعالى فيه الأهازيج والهتافات المؤازرة للمنتخب الوطني، وسط أجواء احتفالية تعكس روح الانتماء والفخر بالإنجازات التي يحققها النشامى.


ويأمل المشجعون أن يشكل هذا الحضور الجماهيري الكبير رسالة دعم وتحفيز للمنتخب الوطني، فيما دعت الجهات المنظمة الجماهير إلى الحضور المبكر للمشاركة في هذا الحدث الوطني الذي ينتظر أن يرسم لوحة جماهيرية مميزة تليق باسم الأردن والنشامى.

 
 


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