المدرج الروماني يحتضن صباح الغد ملحمة جماهيرية كبرى دعماً للنشامى عبر أكبر شاشة عملاقة

وتتواصل الاستعدادات الشعبية والتنظيمية لاستقبال آلاف المشجعين الذين سيحتشدون في المدرج الروماني لمتابعة المنتخب الوطني عبر أكبر شاشة عملاقة، في مشهد يعكس حجم الالتفاف الجماهيري حول النشامى والدعم الكبير الذي يحظون به من مختلف فئات المجتمع.
ومن المتوقع أن يتحول المدرج الروماني إلى كرنفال وطني نابض بالحماس، تتعالى فيه الأهازيج والهتافات المؤازرة للمنتخب الوطني، وسط أجواء احتفالية تعكس روح الانتماء والفخر بالإنجازات التي يحققها النشامى.
ويأمل المشجعون أن يشكل هذا الحضور الجماهيري الكبير رسالة دعم وتحفيز للمنتخب الوطني، فيما دعت الجهات المنظمة الجماهير إلى الحضور المبكر للمشاركة في هذا الحدث الوطني الذي ينتظر أن يرسم لوحة جماهيرية مميزة تليق باسم الأردن والنشامى.
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