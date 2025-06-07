المدرج الروماني يحتضن فعاليات فنية بعيد الأضحى بتنظيم من وزارة السياحة

الوكيل الإخباري- نظمت وزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة ودائرة الآثار العامة، اليوم السبت، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، أمسيات فنية وثقافية مميزة في المدرج الروماني وسط العاصمة عمّان، وذلك ضمن سلسلة فعاليات تهدف إلى تعزيز النشاط السياحي في المواقع الأثرية والتاريخية.

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وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الوزارة لتقديم تجربة سياحية متكاملة خلال موسم العيد، تجمع بين الترفيه والفن والثقافة في مواقع تمتزج فيها روح التاريخ بفرح الحاضر.



وأكد أمين عام وزارة السياحة والآثار الدكتور فادي بلعاوي خلال الحفل، أهمية إقامة هذه الفعاليات في المواقع السياحية والأثرية، مشيرًا إلى أنها تسهم في تعزيز الارتباط الوجداني للمواطنين والزوار بهذه الأماكن التي تمثل عمق الهوية الوطنية، كما تعكس رسالة الأردن في صون تراثه الثقافي وتحويله إلى مساحة تفاعلية نابضة بالحياة.



وقال "إن المدرج الروماني وغيره من المواقع الأثرية ليست مجرد شواهد على الماضي، بل هي منصات حية للتعبير الفني والثقافي، ومثل هذه الفعاليات تفتح المجال أمام الجمهور لاكتشافها من زوايا جديدة، وتدعم الاقتصاد السياحي المحلي بالتوازي مع الحفاظ على التراث".



واستضاف المدرج الروماني أمسيات فنية مميزة، بدأت من مساء اليوم، حيث قدمت فرقتا "فرسان البادية" و"تعاليل" فقرات غنائية تراثية، تبعها أمسية شعرية ألقتها الشاعرة ليالي العموش، ثم قدم الفنان سعد أبو تايه حفلاً غنائيًا يعكس أجواء الفرح والاحتفال.



وتتواصل في المدرج الروماني، مساء غد الأحد 8 حزيران 2025 ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، العروض الفنية المتنوعة، بمشاركة فرقة "أوسكار" الاستعراضية، إضافة إلى فقرات غنائية يقدّمها الفنانون رامي شفيق، وتوفيق الدلو، ورغد حجازي، في أجواء عائلية مفتوحة أمام الجمهور.



ويقع المدرج الروماني في وسط العاصمة عمان، ويعود تاريخ بنائه إلى القرن الثاني الميلادي في عهد الإمبراطور أنطونيوس بيوس، ويتألّف مخطط المدرّج الأساسي من ثلاث طبقات نصف دائرية تتسع لـحوالي 6 آلاف متفرج، وقد استخدم للعروض المسرحية والغنائية والرياضية، ويمتاز بهندسته الفريدة الخاصة بالنظام الصوتي.