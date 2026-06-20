المدرج الروماني يستقبل الجماهير لمتابعة مباراة النشامى أمام الجزائر

03:28 م

الوكيل الإخباري- تواصل وزارة الشباب وأمانة عمّان الكبرى، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، ووزارة الاتصال الحكومي، وهيئة تنشيط السياحة، تنظيم الفعاليات الجماهيرية في المدرج الروماني والساحة الهاشمية ومدرج الأوديون في وسط البلد، لمتابعة مباريات المنتخب الوطني لكرة القدم في نهائيات كأس العالم عبر البث المباشر، ضمن أجواء وطنية تجمع الأردنيين خلف منتخب النشامى. اضافة اعلان





وتأتي هذه الفعاليات بعد الحضور الجماهيري اللافت الذي شهده المدرج الروماني في المباراة السابقة، وما عكسه المشهد من صورة وطنية جمعت الأردنيين خلف منتخب النشامى في مشاركته التاريخية الأولى بكأس العالم.



وسيتم بث مباراة المنتخب الوطني أمام منتخب الجزائر يوم الثلاثاء المقبل 23 الشهر الحالي، عند الساعة السادسة صباحا، إذ تفتح البوابات أمام الجمهور قبل ساعتين من موعد المباراة.



وأكدت الجهات المنظمة أن التحضيرات للفعاليات المقبلة ستأخذ بعين الاعتبار الإقبال الجماهيري المتوقع، من خلال تنظيم مناطق مخصصة للعائلات والشباب وذوي الإعاقة، وتحديد مسارات واضحة للدخول والخروج، وتخصيص مناطق للإعلام، إلى جانب تعزيز الإرشاد والتنظيم داخل الموقع وخارجه، بما يضمن تجربة آمنة ومنظمة للجمهور.



كما سيتم توفير شاشات ومناطق مشاهدة مساندة، مع التأكيد على أن الدخول سيكون متاح ضمن الطاقة الاستيعابية والتعليمات التنظيمية المعتمدة.



ودعت الجهات المنظمة الجمهور إلى الحضور المبكر، والالتزام بتعليمات المنظمين التي سيتم الإعلان عنها من قبل الجهات المختصة، والمحافظة على المدرج الروماني باعتباره أحد أبرز المعالم التاريخية في العاصمة، وإحضار الأعلام والشماغ الأردني للمشاركة في أجواء الدعم والمؤازرة للمنتخب الوطني.



كما دعت الجمهور إلى ارتداء القميص الأحمر خلال مباراة المنتخب الوطني أمام الجزائر، تزامنا مع ارتداء النشامى للزي الأحمر في المباراة، ليكون اللون الذي يجمع اللاعبين والجماهير في مشهد واحد عنوانه الدعم والانتماء، ويضفي على المدرج الروماني أجواءً وطنية تعبّر عن وقوف الأردنيين خلف منتخبهم في هذا الاستحقاق العالمي.



وتحمل الفعالية دلالة خاصة في المدرج الروماني، أحد آثار عمّان الخالدة، والموقع الذي ظل حاضرا في ذاكرة المدينة منذ قرابة 2000 عام، حيث تجتمع اليوم أصوات الأردنيين خلف النشامى في لحظة رياضية ووطنية استثنائية.



يشار إلى أن موعد المباراة بين المنتخبين الأردني والجزائري سيكون الثلاثاء عند الساعة 6 صباحا، فيما سيتم فتح بواب المدرج الرماني أمام الجماهير اعتبارا من الساعة الرابعة صباحا.









