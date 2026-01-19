"المدن الصناعية" تبحث مع ملتقى أعمال الفلسطيني فرص الاستثمار

وأكد مدير عام الشركة بالوكالة عدي عبيدات، خلال لقائه رئيس مجلس إدارة الملتقى جهاد البنا والوفد المرافق الذي يضم مستثمرين ورجال أعمال فلسطينيين، أهمية العلاقات الثنائية بين الأردن وفلسطين ودورها في تعزيز أطر التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات وبحث فرص الاستثمار الصناعي المشترك بين الجانبين.
وأشار إلى أن الشركة توفر بيئة استثمارية جاذبة ومحفزه ضمن مدنها الصناعية الموزعة على أغلب محافظات المملكة ، حيث توفر بنية تحتية متكاملة وخدمات نوعية وحوافز تنافسية تسهم في تمكين المستثمرين من إقامة مشاريعهم الصناعية بكفاءة واستدامة.
وبين عبيدات أن المدن الصناعية من المحركات الرئيسة للنمو الصناعي، لما توفره من فرص استثمارية متنوعة في قطاعات صناعية مختلفة إلى جانب ما تحظى به من دعم حكومي وتسهيلات إجرائية، وانسجامها مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف إلى تعزيز تنافسية القطاع الصناعي ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتوليد فرص العمل.
من جهته، أشاد البنا، بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه المدن الصناعية الأردنية، مثمنا بيئة الاستثمار الآمنة والمستقرة التي توفرها وما تتمتع به من جاهزية لاستقطاب الاستثمارات الصناعية، داعيا رجال الأعمال الفلسطينيين إلى الاستفادة من الفرص المتاحة فيها.
وتناول اللقاء مجموعة من استفسارات الوفد الضيف، حول رؤية شركة المدن الصناعية في دعم المستثمر الأجنبي وآليات التسهيل والخدمات المقدمة منذ مرحلة التأسيس وحتى التشغيل، إضافة إلى الحوافز والتشريعات الناظمة للاستثمار الصناعي.
وتضمنت الزيارة عرض توضيحي حول المدن الصناعية والفرص الاستثمارية المتاحة فيها والحوافز والخدمات التي تقدمها للمستثمرين، بما يعزز فرص الشراكة والتعاون المستقبلي بين الجانبين.
