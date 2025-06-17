الثلاثاء 2025-06-17 02:42 م
 

"المدن الصناعية" تدعو للاستفادة من الحوافز بـ "الطفيلة الصناعية"

شركة المدن الصناعية الأردنية
شركة المدن الصناعية
 
الثلاثاء، 17-06-2025 02:31 م

الوكيل الإخباري-    دعت شركة المدن الصناعية الأردنية المستثمرين الصناعيين وأصحاب الأعمال إلى الاستفادة من حزمة الحوافز الاستثمارية الإضافية التي منحها مجلس الوزراء لمدينة الطفيلة الصناعية، في جلسته التي عقدها في الطفيلة أخيرا.

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وتشتمل الحوافز على تخفيض أسعار الأراضي بنسبة 50 بالمئة، ليصبح سعر المتر المربع 5 دنانير بدلا من 10، إضافة إلى منح الشركات والمصانع الجديدة في المدينة كهرباء مجانية لمدة 3 سنوات، إلى جانب الحوافز الاستثمارية الممنوحة سابقا للمدينة.


وبحسب بيان للشركة اليوم الثلاثاء، فإن الحزم التحفيزية موجهة للاستثمارات الصناعية الجديدة أو الراغبة بالتوسع، حيث يستهدف قرار تخفيض سعر المتر المربع الاستثمارات التي ترغب بشراء مساحات تزيد على 20 دونما، في حين يمنح القرار الشركات الصناعية التي تنشأ أو تسجل في "الطفيلة الصناعية" خلال سنة من صدور القرار كهرباء مجانية لـ 3 سنوات.

 
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