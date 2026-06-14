المدن الصناعية: توقع إطلاق رؤية التحول الاستراتيجي نهاية العام

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة المدن الصناعية الأردنية عزمها إطلاق رؤية التحول الاستراتيجي للشركة قريبا والتي ستتصدرها برامج التحول من مطور عقاري إلى مطور منظومات متكاملة تشمل التطوير الصناعي والسياحي والخدمات اللوجستية.

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وتأتي رؤية الشركة التي تمت مناقشتها على مدار ثلاثة أيام من الاجتماعات المشتركة بين مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية فيها في خطوة تعتبر الأولي من نوعها نحو التطوير والتحديث لتعزيز مكانة المدن الصناعية الأردنية محليا وعربيا ودوليا.



ووفق بيان الاحد فإن الشركة ناقشت الرؤية الجديدة التي يتوقع إطلاقها خلال نهاية العام الحالي خلال الاجتماع الذي عقد بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام والإدارة التنفيذية وخبراء في مجالات التطوير الاستراتيجي والإداري.



وتتضمن استراتيجية الشركة للخمسة أعوام القادمة والجدول الزمني للتحول، مرحلة التأسيس والانطلاق ومؤشرات الأداء الرئيسية المقترحة وإدارة المخاطر والتحديات المتوقعة.



وناقش المجتمعون الخطة الترويجية للشركة وافضل الطرق لترويج للفرص الاستثمارية المتاحة والتحول إلى الرقمنة وتعزيز الحضور الرقمي في مختلف المنصات المحلية والعربية والدولية.



وتأتي رؤية التحول الاستراتيجي للشركة بالتزامن مع نهضة اقتصادية تقودها المدن الصناعية الأردنية في مختلف محافظات المملكة والتي وصل عددها إلى 9 مدن صناعية تضم 1000 شركة صناعية بحجم استثمار يزيد على 3.5 مليار دينار وفرت ما يقارب 65 ألف فرصة عمل.



وحسب رئيس مجلس إدارة الشركة عبيد ياسين فإن التحول الذي تقوده الشركة قريبا يمهد لتحول استراتيجي في مسار الشركة نحو الاستثمار في مجالات متعددة مستفيدة من التطور الذي وصلت إليه المدن الصناعية الأردنية اليوم وبما يحقق عوائد استثمارية متميزة توفر الاستدامة لموارد الشركة والحفاظ عليها وتعزيز الإنفاق الرأسمالي على المشاريع الحالية بهدف تقديم أفضل الخدمات المقدمة للمستثمرين.



من جانبه أكد مدير عام الشركة عدي عبيدات أن التحول سيعزز من مفهوم الإدارة العصرية للمدن الصناعية بمفهومها الشمولي وقدرتها على إدارة قطاعات استراتيجية تعزز من قدرة الشركة للتحول نحو الاستثمار في قطاعات واعدة تحقق متطلبات قاعدة كبيرة من المستثمرين وفق أفضل الممارسات الدولية وبما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة.