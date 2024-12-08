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"المدن والقرى": العمل اللائق جزء لا يتجزأ من استراتيجية البنك

جانب من ورشة عمل نظمها البنك بمقره الرئيسي بعمان اليوم الأحد
جانب من ورشة عمل نظمها البنك بمقره الرئيسي بعمان اليوم الأحد
الأحد، 08-12-2024 02:01 م
الوكيل الإخباري-  أكد بنك تنمية المدن والقرى، أن العمل اللائق جزء لا يتجزأ من استراتيجيته وتجسيد لالتزامه بتعزيز بيئة عمل آمنة وشاملة لجميع العاملين.اضافة اعلان


وقال مساعد المدير العام لإدارة العمليات خالد الزعبي، خلال ورشة عمل نظمها البنك بمقره الرئيسي بعمان اليوم الأحد، بعنوان "العمل اللائق في بيئة العمل: حق ومسؤولية"، في إطار حملة مناهضة العنف ضد المرأة، إن "تعزيز سياسات العمل اللائق هو جزء لا يتجزأ من استراتيجية البنك المؤسسية".

وأشار إلى أن بيئة العمل الآمنة والخالية من العنف والتمييز تسهم في رفع الكفاءة الإنتاجية وتحقيق العدالة بين جميع الموظفين والموظفات.

وأضاف، إن التزامنا بتعزيز قيم المساواة والإدماج يعكس رؤيتنا في بناء بيئة عمل مستدامة ومتوازنة، ترتقي بمستوى الأداء المؤسسي.

من جهتها، قالت رئيسة وحدة تكافؤ الفرص نانسي متولي، إن هذه الورشة تأتي ضمن جهود البنك المستمرة لتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الموظفين والموظفات، موضحة أن تحقيق تكافؤ الفرص لا يعني فقط تحقيق المساواة، بل يشمل أيضاً بناء بيئة عمل تدعم كافة الأفراد دون تمييز، بما يعزز من إنتاجيتهم وثقتهم في المؤسسة.

وركزت الورشة التي عقدت بالتعاون مع اتحاد المرأة الأردنية على أهمية تعزيز مفاهيم العمل اللائق كركيزة أساسية لاحترام حقوق العاملين والعاملات، إلى جانب مناقشة سبل التصدي لمظاهر العنف والتمييز في بيئة العمل. كما سلطت الضوء على دور المؤسسات في بناء ثقافة مؤسسية قائمة على القيم الإنسانية والتنمية المستدامة.

بترا
 
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