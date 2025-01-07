 
الثلاثاء 2025-01-07 05:01 م
 

المدن والقرى يباشر بتطبيق الإطار الوطني الأردني للأمن السيبراني

المركز الوطني للأمن السيبراني
المركز الوطني للأمن السيبراني
الثلاثاء، 07-01-2025 03:28 م

الوكيل الإخباري-    أعلن بنك تنمية المدن والقرى عن تطبيقه الإطار الوطني الأردني للأمن السيبراني (JNCSF) بالتعاون مع المركز الوطني للأمن السيبراني وذلك في إطار جهود المركز لتطوير منظومة الأمن السيبراني على المستوى الوطني، وبناءً على أحكام المادة (6-أ / 6-ب) من قانون الأمن السيبراني رقم (16) لعام 2019.

اضافة اعلان


ويأتي هذا الإجراء ضمن المساعي الرامية إلى تعزيز الحوكمة السيبرانية في المؤسسات العامة والخاصة، وبما يواكب أفضل الممارسات العالمية.

 
gnews

أحدث الأخبار

القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي

أخبار محلية المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة

العيسوي يعزي عشيرة النسور

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي عشيرة النسور

جامعة العلوم والتكنولوجيا

أخبار محلية اتفاقية تعاون بين جامعة العلوم والتكنولوجيا وكلية "الطيران الكويتية"

وزارة الصناعة والتجارة والتموين

أخبار محلية كفالة أكثر من 30 ألف سيارة عبر منصة الكفالات الإلزامية للمركبات

تعبيرية

فلسطين الاحتلال يهدم مشتلا ومغسلة سيارات شمال سلفيت

ت

أسواق ومال سفينتان لتوليد الكهرباء من تركيا وقطر في طريقهما إلى سوريا لتوليد 800 ميغاواط

صورة تظهر أخصائيي الطوارئ يعملون في موقع تحطم طائرة

عربي ودولي اكتمال فك تشفير الصندوقين الأسودين للطائرة الأذربيجانية المنكوبة

ت

أسواق ومال الصين.. توجيه ببناء سوق وطنية موحدة



 




الأكثر مشاهدة