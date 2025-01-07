المدن والقرى يباشر بتطبيق الإطار الوطني الأردني للأمن السيبراني

ويأتي هذا الإجراء ضمن المساعي الرامية إلى تعزيز الحوكمة السيبرانية في المؤسسات العامة والخاصة، وبما يواكب أفضل الممارسات العالمية.
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