المدن والقرى يباشر بتطبيق الإطار الوطني الأردني للأمن السيبراني

الوكيل الإخباري- أعلن بنك تنمية المدن والقرى عن تطبيقه الإطار الوطني الأردني للأمن السيبراني (JNCSF) بالتعاون مع المركز الوطني للأمن السيبراني وذلك في إطار جهود المركز لتطوير منظومة الأمن السيبراني على المستوى الوطني، وبناءً على أحكام المادة (6-أ / 6-ب) من قانون الأمن السيبراني رقم (16) لعام 2019.

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