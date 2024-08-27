"المدن والقرى" ينظم ورشة حول إدماج النوع الاجتماعي لفروع الجنوب

وقدمت رئيسة وحدة تكافؤ الفرص في البنك نانسي متولي، عرضاً لرؤية البنك في مجال النوع الاجتماعي، مستعرضة سياسات وإجراءات يدعمها البنك لضمان تحقيق هذا الهدف.
وشددت متولي على أهمية الورشة في تعزيز جهود البنك لدعم قضايا تكافؤ الفرص وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وناقش المشاركون في الورشة أفكارا تسهم في تعزيز دمج النوع الاجتماعي في الخدمات المصرفية، مؤكدين أهمية الالتزام بتحقيق بيئة عمل أكثر شمولاً وإنصافا في جميع فروع البنك.
وأكدت مديرة فرع الكرك أمل الجعافرة أهمية تعزيز دمج النوع الاجتماعي في آليات العمل المصرفي، مشيرة إلى أن إدماج مفاهيم النوع الاجتماعي يسهم في إيجاد بيئة عمل أكثر توازناً، ويساعد في تقديم الخدمات المثلى للمستفيدين من كلا الجنسين.
-
أخبار متعلقة
-
دفعها وخنقها وسرق مصاغاتها في الهاشمي
-
تفاصيل قاسية.. وفاة شابة أردنية في أمريكا خلال رحلة بحرية عائلية
-
وزير الداخلية: الإفراج عن عدد من الموقوفين إداريا
-
الملك يتقبل أوراق اعتماد 7 سفراء
-
إطلاق جائزة التميز في الأمن السيبراني
-
وفد برازيلي يزور "الوطني للمناهج"
-
الغذاء والدواء: أدوية وإبر التنحيف غير المرخصة لها آثار جانبية على هرمونات الجسم
-
الغذاء والدواء: مخالفات إغلاق المنشآت الغذائية أقل من 1%