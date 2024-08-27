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"المدن والقرى" ينظم ورشة حول إدماج النوع الاجتماعي لفروع الجنوب

من الورشة
المشاركون من فروع البنك بالجنوب في الورشة
الثلاثاء، 27-08-2024 02:46 م

الوكيل الإخباري- نظم بنك تنمية المدن والقرى اليوم الثلاثاء ورشة توعوية بعنوان "إدماج النوع الاجتماعي" بمشاركة مديري فروع البنك في الجنوب لتعزيز الوعي بمفاهيم النوع الاجتماعي ودمجها في الخطط والسياسات والإجراءات والخدمات التي يتبناها البنك.

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وقدمت رئيسة وحدة تكافؤ الفرص في البنك نانسي متولي، عرضاً لرؤية البنك في مجال النوع الاجتماعي، مستعرضة سياسات وإجراءات يدعمها البنك لضمان تحقيق هذا الهدف.


وشددت متولي على أهمية الورشة في تعزيز جهود البنك لدعم قضايا تكافؤ الفرص وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.


وناقش المشاركون في الورشة أفكارا تسهم في تعزيز دمج النوع الاجتماعي في الخدمات المصرفية، مؤكدين أهمية الالتزام بتحقيق بيئة عمل أكثر شمولاً وإنصافا في جميع فروع البنك.


وأكدت مديرة فرع الكرك أمل الجعافرة أهمية تعزيز دمج النوع الاجتماعي في آليات العمل المصرفي، مشيرة إلى أن إدماج مفاهيم النوع الاجتماعي يسهم في إيجاد بيئة عمل أكثر توازناً، ويساعد في تقديم الخدمات المثلى للمستفيدين من كلا الجنسين.

 
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