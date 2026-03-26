المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني: من الأفضل إلغاء التقاعد المبكر

الوكيل الإخباري- أكدت المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني نسرين بركات أن التقاعد المبكر بالشكل الحالي أصبح مستحيلا على المؤمن عليهم بالضمان الاجتماعي.

اضافة اعلان

وقالت بركات خلال اجتماع نيابي، اليوم الخميس، إنه من الأفضل إلغاء التقاعد المبكر وحصره على بعض المهن الخطرة مع تحديد طبيعة هذه المهن وهي محددة بقانون الضمان.

وأضافت أنه يجب ضبط التقاعد المبكر حتى لا يصبح هو الأساس للمؤمن عليهم بل أن يكون هو الاستثناء.

وأشارت إلى أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي لم يراعي أنماط العمل في المستقبل والتطورات التكنولوجية المتسارعة بهذا الشأن، لافتة إلى ضرورة معالجتها ضمن القانون لتوسيع مظلة الشمول.