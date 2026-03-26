الخميس 2026-03-26 12:04 م

المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني: من الأفضل إلغاء التقاعد المبكر

ب
جانب من الاجتماع
 
الخميس، 26-03-2026 10:26 ص

الوكيل الإخباري- أكدت المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني نسرين بركات أن التقاعد المبكر بالشكل الحالي أصبح مستحيلا على المؤمن عليهم بالضمان الاجتماعي.

اضافة اعلان

 

وقالت بركات خلال اجتماع نيابي، اليوم الخميس، إنه من الأفضل إلغاء التقاعد المبكر وحصره على بعض المهن الخطرة مع تحديد طبيعة هذه المهن وهي محددة بقانون الضمان.

 

وأضافت أنه يجب ضبط التقاعد المبكر حتى لا يصبح هو الأساس للمؤمن عليهم بل أن يكون هو الاستثناء.

 

 وأشارت إلى أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي لم يراعي أنماط العمل في المستقبل والتطورات التكنولوجية المتسارعة بهذا الشأن، لافتة إلى ضرورة معالجتها ضمن القانون لتوسيع مظلة الشمول.

 

وبيّنت أن توسيع مظلة الشمول وتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال من شأنه تعزيز المركز المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي وحماية حقوق العمال.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

سلطة إقليم البترا

أخبار محلية تعليق دوام العاملين في سلطة إقليم البترا بسبب الأحوال الجوية

ا

عربي ودولي الحرس الثوري يستهدف بنى تحتية نووية إسرائيلية في البحر الميت

فنون ومشاهير تطورات جديدة بقضية توقيف هاندا ارتشيل.. وشاهدوا لحظة القبض على حبيبها السابق

ب

عربي ودولي استطلاع: أكثر من 60% من الأمريكيين يعارضون الحرب على إيران

ب

عربي ودولي وسائل إعلام إسرائيلية تعلن مقتل قائد البحرية في الحرس الثوري

ب

أسواق ومال أسعار الذهب تتأرجح على وقع مفاوضات التهدئة في الشرق الأوسط

ل

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده جنوبي لبنان

الوكيل الإخباري- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات المخطّطَ الإرهابي الذي كان يستهدف رموز وقيادات دولة الكويت الشقيقة؛ محاولةً مرفوضةً لتهديد أمن الكويت وسيادتها واستقرارها.

أخبار محلية الأردن يدين المخطط الإرهابي الذي يستهدف دولة الكويت



 






الأكثر مشاهدة