المدير العام للضريبة: لأول مرة صرف الرديات الضريبية في نفس سنة تقديم الإقرار

وأوضح أبو علي أن إجمالي قيمة الرديات التي ستُصرف يبلغ نحو 35 مليون دينار، منها قرابة 8 ملايين دينار سيتم صرفها خلال شهر واحد لنحو 23 ألف مكلف، في إطار تسريع الإجراءات بناءً على توجيهات حكومية بضرورة الإسراع في صرف الرديات.
وبيّن أن الإقرارات التي قُدمت في 2025 عن دخل 2024 كانت قد صُرف منها 40% في وقت سابق، على أن يتم في هذه المرحلة صرف الـ60% المتبقية، إضافة إلى صرف الرديات كاملة لمن لم يستفيدوا من الدفعة الأولى، مؤكداً أن حقوق المكلفين محفوظة بالكامل.
وأشار إلى أن صرف الرديات يتم شريطة استكمال إجراءات التدقيق، وأن تكون المبالغ موردة من الجهات التي يعمل لديها المكلفون، لافتا النظر إلى أن العملية تشمل رديات ضريبة الدخل للموظفين والمستخدمين، إضافة إلى الأفراد والشركات.
وأكد أبو علي أن الصرف سيتم تباعا، حيث يتلقى المكلفون رسائل تفيد بتحويل مستحقاتهم إلى البنوك المعتمدة لديهم، موضحا أن الرسائل بدأت بالوصول اعتبارا اليوم الأحد، بعد أن جرى استكمال الإجراءات وإرسال الإشعارات اعتبارا من يوم السبت.
ولفت النظر إلى أنه وللمرة الأولى يتم رد الضريبة في نفس سنة تقديم الإقرار وخلال فترة تقديمه، نتيجة اعتماد التدقيق الإلكتروني الذي يتيح تدقيق الإقرارات فور تقديمها وقبولها إلكترونياً وتسجيل الرديات مباشرة.
