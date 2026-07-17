المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن في لواء الكورة تُعزز وعي الطلبة

الوكيل الإخباري- واصلت مديرية أوقاف لواء الكورة تطوير وتعزيز عمل المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن بهدف تنمية وعي الطلبة عبر برامج توعوية وتثقيفية.

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وقال مدير مديرية أوقاف لواء الكورة، عبد السلام نصير، اليوم الجمعة، إن المراكز الصيفية لا تقتصر على تعليم القرآن الكريم فحسب، بل تسعى إلى بناء شخصية متوازنة تجمع بين القيم الإسلامية الأصيلة، وحب الوطن، واحترام الآخرين، وتنمية المهارات والسلوكيات الإيجابية لدى المشاركين.



وأضاف، أنه يتم تنفيذ برامج توعوية وتثقيفية بالشراكة مع مختلف المؤسسات الوطنية، بما يسهم في بناء شخصية الطلبة وتعزيز وعيهم بالمهارات الحياتية وترسيخ ثقافة السلامة العامة، بهدف تنمية وعي الطلبة، وإكسابهم مهارات عملية تسهم في حماية أنفسهم ومن حولهم، بما ينسجم مع رسالة المراكز الصيفية في إعداد جيلٍ واعٍ، متسلحٍ بالقيم والمعرفة والمهارة.



وأوضح، أنه تم عقد محاضرات لطلبة المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن حول محاضرة توعوية قيّمة حول الإسعافات الأولية، ومحاضرات أخرى حول آليات الاستخدام الآمن لمواقع التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية، وضرورة تجنب فتح الرسائل الواردة من الأشخاص غير المعروفين، حمايةً للحسابات من الاختراق والابتزاز الإلكتروني، إلى جانب التعريف بدور وحدة الجرائم الإلكترونية والجهود الأمنية في التصدي لهذه الجرائم.



وأشار، إلى أن الطلبة شاركوا في حملات النظافة بهدف ترسيخ قيم المحافظة على البيئة، وتعزيز ثقافة النظافة والمسؤولية المجتمعية لدى مختلف فئات المجتمع، وتم تقديم محاضرات حول مكانة الأسرة ودورها في بناء مجتمع متماسك قائم على القيم الإسلامية والوطنية، كما تم تطرق إلى عدد من المخاطر التي تواجه الأسرة في الوقت الحاضر، وفي مقدمتها آفة المخدرات، وطرق الوقاية منها وأساليب التعامل معها، واختيار الصحبة الصالحة، وتعزيز وعي الشباب بالمسؤولية الفردية والمجتمعية.



ومن جانبهم، ثمن طلبة المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن، الدور الذي تقدمه مديرية أوقاف لواء الكورة والمؤسسات الحكومية، في تعزيز وعيهم، وتعزيز حس المسؤولية الاجتماعية لديهم.



وأشار الطلبة إلى أن المحاضرات التي يتلقوها متنوعة، وتقوم بتعزيز المعرفة لديهم، وتزويدهم بالتجارب والخبرات، وأن الهدف منها عدم الوقوع بالأخطاء، وتعزيز الحس الديني والاجتماعي، وبناء الشخصية.