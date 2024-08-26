المرشح علاء الدين الوحوش يفتتح مقره الانتخابي في عمان

الوكيل الإخباري- افتتح عضو قائمة المستقبل المرشح علاء الدين عوض الوحوش المرشح للانتخابات النيابية عن الدائرة الثالثة في العاصمة عمان يوم الجمعة مقره الانتخابي في العاصمة عمان بمنطقة إشارات الدوريات الخارجية في صويلح.

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وحضر الافتتاح أعضاء قائمة المستقبل، وشخصيات وطنية مؤازرة للوحوش، بالإضافة إلى جموع من أبناء الدائرة الثالثة في عمان.













