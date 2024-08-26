المرشح علاء الدين الوحوش يفتتح مقره الانتخابي في عمان

وحضر الافتتاح أعضاء قائمة المستقبل، وشخصيات وطنية مؤازرة للوحوش، بالإضافة إلى جموع من أبناء الدائرة الثالثة في عمان.
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