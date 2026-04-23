المركزي يعلن إطلاق نظام التسويات الإجمالية الفوري (RTGS-JO) عبر شبكة مُغلقة (VPN)

وأكد البنك المركزي أن النظام، بحلته الجديدة، يساهم في تعزيز إنجاز الحوالات المالية بين البنوك، وتقليل المخاطر التشغيلية، ورفع كفاءة الخدمات المصرفية المقدمة للمواطنين والشركات. كما يدعم النظام جهود التحول الرقمي في القطاع المالي، ويساعد على خفض التكاليف التشغيلية، ويعزز استقرار النظام المالي في الأردن.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي البنك المركزي إلى تطوير البنية التحتية المالية، وتقديم خدمات رقمية أكثر أمانا وموثوقية، ومواكبة التطورات العالمية في مجال الاتصالات المالية.
