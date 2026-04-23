المركزي يعلن إطلاق نظام التسويات الإجمالية الفوري (RTGS-JO) عبر شبكة مُغلقة (VPN)

الوكيل الإخباري- أعلن البنك المركزي الأردني، الخميس، إطلاق نظام التسويات الإجمالية الفوري (RTGS-JO) عبر شبكة مُغلقة (VPN)، والذي يهدف إلى تمكين البنوك من تنفيذ التحويلات المالية بشكل فوري وآمن. ويعتمد النظام على شبكة محلية مغلقة داخل المملكة، تعزز مستوى الأمان وتضمن حماية البيانات المالية، بالإضافة إلى تقليل الاعتماد على الشبكات الخارجية، وضمان استمرارية العمل حتى في حالات الطوارئ أو الأعطال الدولية.

وأكد البنك المركزي أن النظام، بحلته الجديدة، يساهم في تعزيز إنجاز الحوالات المالية بين البنوك، وتقليل المخاطر التشغيلية، ورفع كفاءة الخدمات المصرفية المقدمة للمواطنين والشركات. كما يدعم النظام جهود التحول الرقمي في القطاع المالي، ويساعد على خفض التكاليف التشغيلية، ويعزز استقرار النظام المالي في الأردن.