 
السبت 2025-02-22 05:29 م
 

المركزي يعلن تعديل ساعات دوام البنوك بسبب الأحوال الجوية

البنك المركزي الأردني
البنك المركزي الأردني
السبت، 22-02-2025 02:10 م
الوكيل الإخباري-  أعلن محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور عادل شركس، عن تعديل ساعات الدوام الرسمي للبنك المركزي والبنوك العاملة في المملكة، لتصبح من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الرابعة مساءً.اضافة اعلان


وذلك خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء المقبلة، بسبب الأحوال الجوية المتوقعة.
 
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