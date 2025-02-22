المركزي يعلن تعديل ساعات دوام البنوك بسبب الأحوال الجوية

وذلك خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء المقبلة، بسبب الأحوال الجوية المتوقعة.
-
أخبار متعلقة
-
هل ستلغي الاسطوانات البلاستيكية في الاردن الاسطوانات الحديدية ؟
-
الديوان الملكي يعزي بوفاة نجل الفنان حابس حسين
-
اتفاقية تعاون بين نقابة المقاولين واتحاد المقاولين الفلسطينيين
-
"الصناعة والتجارة": خطة رقابية على الأسواق خلال رمضان
-
تنويه من ترخيص السواقين والمركبات
-
رئيس الوزراء يزور وزارة الأشغال ويطلع على خططها للتعامل مع الظروف الجوية
-
مياه العقبة تلتزم بالحد من استهلاك الطاقة لتعزيز الاستدامة البيئية
-
الامن العام يحذر سالكي طريق المطار