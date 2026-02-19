المركز الوطني للأمن السيبراني يطلق حملة "هلال سيبراني" الرمضانية

03:26 م

الوكيل الإخباري- أطلق المركز الوطني للأمن السيبراني نسخة جديدة ومختلفة من حملته التوعوية السنوية "هلال سيبراني"، تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك.





وبحسب بيان للمركز اليوم الخميس، تهدف الحملة إلى تعزيز الوعي بالأمن السيبراني لدى مختلف فئات وشرائح المجتمع، بما يشمل جميع الفئات العمرية.



وستُبث الحملة عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تعميمها على مختلف المؤسسات الرسمية، وعرض محتواها عبر شاشات التلفزيون الرسمية، لضمان وصول الرسائل التوعوية إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين، بأسلوب مبسط وجاذب.



وتتميّز نسخة هذا العام بتقديم محتوى متنوع ومختلف عن الأعوام السابقة، حيث سترافق الحملة شخصيات "عائلة أبو سمير" ضمن إطار توعوي تفاعلي، يعكس مواقف يومية واقعية مرتبطة بالاستخدام الآمن للتكنولوجيا. كما تتضمن الحملة مجموعة من التصاميم الثابتة، وفيديوهات الموشن جرافيك، ومقاطع الأنيميشن التي تحمل رسائل توعوية هادفة حول أساليب الاحتيال الإلكتروني، وطرق الوقاية، وأهمية حماية المعلومات الشخصية.



وأكد المركز أن الحملة هي جزء من حملته الوطنية للتوعية التي أقرّها للعام 2026، وتستمر حتى نهاية العام مع تنوع في المحتوى والأساليب، بما يسهم في ترسيخ مفاهيم الأمن السيبراني، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بالمخاطر الرقمية، خاصة في ظل تزايد الاعتماد على الخدمات الإلكترونية.



وتأتي الحملة في إطار جهود المركز لتعزيز الثقافة الرقمية الآمنة في الأردن، بما يدعم بناء بيئة سيبرانية أكثر وعياً وأماناً، ضمن نهج وطني متكامل يقوده المركز الوطني للأمن السيبراني لترسيخ ثقافة الوعي الرقمي كخط الدفاع الأول في مواجهة التهديدات الإلكترونية، وتعزيز مسؤولية الفرد في حماية بياناته ومجتمعه، بما يسهم في بناء فضاء رقمي أردني أكثر أمناً وثقة، ويعكس التزام الدولة المستمر بحماية المواطنين ومكتسبات الوطن في العصر الرقمي.





