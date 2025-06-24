المركز الوطني للأمن السيبراني يطلق مسابقة لهواة التصوير

تستهدف المسابقة الأفراد من الهواة فقط، ولا يُسمح بمشاركة الشركات أو الجهات التجارية. ويفتح باب التقديم للمشاركة حتى تاريخ 1 آب 2025، عبر الرابط التقديم والذي تم الإعلان عنه عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمركز وصفحاته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.
وتأتي هذه المسابقة في إطار جهود المركز لإشراك الشباب والمبدعين في نقل الرسائل السيبرانية بأسلوب إبداعي يعزز الثقافة الرقمية ويحاكي واقع المستخدمين، حيث يشترط أن تركز المشاركات على هدف التوعية بالأمن السيبراني، مع مراعاة القيم المجتمعية والعادات والتقاليد، وألّا تتعارض مع القوانين المعمول بها.
-
أخبار متعلقة
-
وزارة الزراعة والتحالف الوطني للأرض يوقعان مذكرة تفاهم
-
تحويل مستحقات بعثات أبناء المعلمين إلى البنوك
-
محافظ إربد يؤكد أهمية تمكين الشباب وتطوير مهاراتهم
-
إدارة الأزمات يكشف عدد الاصابات والاجسام التي سقطت على المملكة بالاحداث الاخيرة
-
الملك يؤكد أهمية الحفاظ على خفض التصعيد وضرورة وقف الحرب على غزة
-
مذكرة تفاهم بين جامعة العلوم والشركة العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية
-
إطلاق مبادرة لدعم وتمكين صاحبات المشاريع الصغيرة بإربد
-
الصفدي: المنطقة لا تزال بعيدة عن التهدئة الشاملة والسلام العادل الذي تستحقه