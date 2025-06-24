المركز الوطني للأمن السيبراني يطلق مسابقة لهواة التصوير

الوكيل الإخباري- أعلن المركز الوطني للأمن السيبراني الثلاثاء عن إطلاق مسابقة "لقطة سيبرانية"، وهي مسابقة فنية توعوية موجهة لهواة التصوير في الأردن، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بمفاهيم الأمن السيبراني من خلال محتوى بصري إبداعي يعبّر عن واقع التحديات الرقمية.

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تستهدف المسابقة الأفراد من الهواة فقط، ولا يُسمح بمشاركة الشركات أو الجهات التجارية. ويفتح باب التقديم للمشاركة حتى تاريخ 1 آب 2025، عبر الرابط التقديم والذي تم الإعلان عنه عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمركز وصفحاته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.