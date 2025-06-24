الثلاثاء 2025-06-24 06:32 م
 

المركز الوطني للأمن السيبراني يطلق مسابقة لهواة التصوير

المركز الوطني للأمن السيبراني
المركز الوطني للأمن السيبراني
 
الثلاثاء، 24-06-2025 04:51 م

الوكيل الإخباري-   أعلن المركز الوطني للأمن السيبراني الثلاثاء عن إطلاق مسابقة "لقطة سيبرانية"، وهي مسابقة فنية توعوية موجهة لهواة التصوير في الأردن، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بمفاهيم الأمن السيبراني من خلال محتوى بصري إبداعي يعبّر عن واقع التحديات الرقمية.

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تستهدف المسابقة الأفراد من الهواة فقط، ولا يُسمح بمشاركة الشركات أو الجهات التجارية. ويفتح باب التقديم للمشاركة حتى تاريخ 1 آب 2025، عبر الرابط التقديم والذي تم الإعلان عنه عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمركز وصفحاته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.


وتأتي هذه المسابقة في إطار جهود المركز لإشراك الشباب والمبدعين في نقل الرسائل السيبرانية بأسلوب إبداعي يعزز الثقافة الرقمية ويحاكي واقع المستخدمين، حيث يشترط أن تركز المشاركات على هدف التوعية بالأمن السيبراني، مع مراعاة القيم المجتمعية والعادات والتقاليد، وألّا تتعارض مع القوانين المعمول بها.

 
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