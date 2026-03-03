المركز الوطني للأمن السيبراني يوجه رسالة عاجلة لجميع الأردنيين

12:42 م

أعلن المركز الوطني للأمن السيبراني أنه لن يقوم في هذه المرحلة بإرسال أيّة رسائل على هواتف الأردنيين، مشيرًا إلى أنه سيتم نشر أيّة رسائل توعية أو تحذيرات صادرة عن المركز أو عن المؤسسات الرسمية الأخرى عبر بيانات رسمية صادرة عن مديرية الأمن العام وناطقها الإعلامي.





وأوضح أن هذا الإجراء الاحترازي يأتي في ضوء ما تتعرض له المملكة من محاولات قرصنة وهجمات سيبرانية، منها ما قد يستخدم اسم المركز أو جهات رسمية أخرى من خلال رسائل نصية أو عبر منصات إلكترونية ومواقع التواصل بهدف التضليل والاختراق.



ودعا المركز في بيان له الإخوة المواطنين في هذه المرحلة إلى عدم التعامل مع أية رسائل أو روابط وهمية تحذيرية تستخدم زيفًا اسم المركز أو أيّة مؤسسة رسمية أخرى واعتبار أية رسائل تصل إليهم بمنزلة رسائل قرصنة واختراق.



كما أهاب المركز بالإخوة المواطنين اتباع الإرشادات الوقائية التالية تجنّبًا للهجمات السيبرانية والقرصنة أو الاحتيال الإلكتروني:



عدم فتح أية روابط (Links) أو مرفقات تصل عبر الرسائل النصية (SMS) أو تطبيقات التواصل، لا سيّما تلك التي تدّعي وجود "تحديثات أمنيّة" أو "جوائز" أو "مساعدات مالية". لا تشارك أبداً كلمات المرور أو تفاصيل البطاقات الائتمانية عبر أية رسالة أو مكالمة هاتفية، مهما بدت جهة الاتصال رسمية. ونؤكّد أن التعاميم الأمنيّة الرسمية تصدر حصراً عبر القنوات الموثوقة لمديرية الأمن العام والمنصات الحكومية الرسمية ذات النطاق (jo).



اقتصر في تحميل وتحديث تطبيقاتك على المتاجر المعتمدة (Google Play, App Store).



خطوات وقائية إضافية:



• تفعيل التحقق بخطوتين (2FA): ننصح بتفعيل خاصية "التحقق بخطوتين" على جميع حسابات التواصل الاجتماعي والتطبيقات البنكية لضمان تطبيق حماية إضافية.



• النسخ الاحتياطي: احتفظ بنسخة احتياطية من بياناتك المهمّة بعيدًا عن جهازك المتّصل بالإنترنت بانتظام.



إن وعيكم والتزامكم بهذه الإرشادات هو الركيزة الأساسية لتعزيز الأمن السيبراني الوطني.





