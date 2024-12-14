 
السبت 2024-12-14 03:58 م
 

المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ينفذ تمريناً وطنياً شاملاً (درب الأمان /4)

المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
السبت، 14-12-2024 03:31 م
الوكيل الإخباري-   تبدأ يوم غدٍ الأحد فعاليات التمرين الوطني الشامل درب الأمان/ 4 الذي ينفذه المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ومختلف مؤسسات الدولة في القطاعين العام والخاص للوقوف على مدى الجاهزية واختبار السلامة العامة في مواقع مختلفة من محافظات المملكة، ويتضمن التمرين الذي تستمر فعالياته حتى مساء الأربعاء محاكاة أحداث متنوعة وتنفيذ فعاليات تدريبية من مختلف الأجهزة والمؤسسات اضافة اعلان
 
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