المركز الوطني للعناية بصحة المرأة و"اليرموك" يوقعان مذكرة تفاهم

الوكيل الإخباري- مندوباً عن سمو الأميرة عائشة بنت الحسين، وفي إطار تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والطبية في الأردن، شهد مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات توقيع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للعناية بصحة المرأة وجامعة اليرموك بهدف توطيد الشراكة في المجالات الأكاديمية والمهنية والبحثية، وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجالات صحة المرأة والطفل.

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ووقع الاتفاقية عن جامعة اليرموك رئيسها الاستاذ الدكتور إسلام مسّاد وعن المركز مديرته المقدم رحمة جبريل.



و ‎أكّد مدير عام الخدمات الطبية الملكية: أن توقيع مذكرة التفاهم اليوم يعكس التزام المركز بتوسيع مجالات التعاون الأكاديمي والبحثي والتدريبي، مضيفًا: "أن هذه الاتفاقية تمثل جزءًا من الشراكات التي يسعى المركز إلى تحقيقها، بهدف تطوير خدمات صحة المرأة والطفل في الأردن، وتعزيز قدرات الكوادر الطبية عبر التدريب والتأهيل المستمر".