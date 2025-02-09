المركز الوطني للعناية بصحة المرأة و"اليرموك" يوقعان مذكرة تفاهم

ووقع الاتفاقية عن جامعة اليرموك رئيسها الاستاذ الدكتور إسلام مسّاد وعن المركز مديرته المقدم رحمة جبريل.
و أكّد مدير عام الخدمات الطبية الملكية: أن توقيع مذكرة التفاهم اليوم يعكس التزام المركز بتوسيع مجالات التعاون الأكاديمي والبحثي والتدريبي، مضيفًا: "أن هذه الاتفاقية تمثل جزءًا من الشراكات التي يسعى المركز إلى تحقيقها، بهدف تطوير خدمات صحة المرأة والطفل في الأردن، وتعزيز قدرات الكوادر الطبية عبر التدريب والتأهيل المستمر".
وثمّن العميد الطبيب زريقات التعاون مع جامعة اليرموك وأثره في توحيد الجهود نحو تحسين جودة الرعاية الصحية، ودعم البحث العلمي الذي سيساهم في تطوير سياسات وبرامج مستدامة لخدمة المجتمع
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