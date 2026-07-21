المساعد للإدارة والقوى البشرية يزور مركز تدريب خدمة العلم/ شويعر

الوكيل الإخباري- زار مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للإدارة والقوى البشرية، الثلاثاء، مركز تدريب خدمة العلم في معسكرات شويعر، وكان في استقباله رئيس دائرة التعبئة والجيش الشعبي وآمر المركز.

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واستمع المساعد للإدارة والقوى البشرية إلى إيجاز حول سير العملية التدريبية والخطط والبرامج المنفذة لتأهيل مكلفي خدمة العلم، ومستوى الإنجاز المتحقق في مختلف مراحل التدريب العسكري والبدني والمعرفي، والإجراءات المتبعة لضمان تنفيذ البرنامج وفق أعلى معايير الكفاءة والانضباط.