المساعد للإدارة والقوى البشرية يزور مركز تدريب خدمة العلم/ شويعر

واستمع المساعد للإدارة والقوى البشرية إلى إيجاز حول سير العملية التدريبية والخطط والبرامج المنفذة لتأهيل مكلفي خدمة العلم، ومستوى الإنجاز المتحقق في مختلف مراحل التدريب العسكري والبدني والمعرفي، والإجراءات المتبعة لضمان تنفيذ البرنامج وفق أعلى معايير الكفاءة والانضباط.
وأكد المساعد أن البرنامج مستمر في استثمار طاقات الشباب وإعداد جيل قادر على خدمة وطنه بكفاءة واقتدار، مشدداً على أهمية المحافظة على المستوى المتميز في تنفيذ البرامج التدريبية، ومواصلة تطوير أساليب التدريب، بما يحقق الأهداف المنشودة ويعزز جاهزية منتسبي البرنامج.
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