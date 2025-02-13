المساعد للإدارة والقوى البشرية يودع بعثة العمرة العسكرية 21

وقال المساعد للإدارة والقوى البشرية، خلال حفل الوداع، إن القوات المسلحة دأبت في كل عام على إرسال بعثات الحج والعمرة، استمراراً لمكارم الهاشمين لأبناء الجيش المصطفوي وعائلاتهم، وأن تسيير هذه البعثات هي إحدى السنن الحميدة التي حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على تنفيذها بشكل دوري.
من جانبه، قال مفتي القوات المسلحة، إن جيشنا العربي اعتاد تسيير مثل هذه البعثات للحج والعمرة، وأن هذه الرحلة إلى الديار المقدسة هي رحلة إيمانية مباركة، حيث سيحل المعتمرون ضيوفاً على الرسول صلى الله عليه وسلم في مدينته المنورة ويتشرفون بالصلاة والسلام عليه.
يشار إلى أن بعثة العمرة شملت ضباط وأفراد من مختلف تشكيلات ووحدات القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي بالإضافة لعائلاتهم.
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