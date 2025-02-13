المساعد للإدارة والقوى البشرية يودع بعثة العمرة العسكرية 21

الوكيل الإخباري- ودّع المساعد للإدارة والقوى البشرية، اليوم الخميس، بعثة العمرة العسكرية رقم/21 الخاصة بالعائلات، في كلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية، المتجهة إلى الديار المقدسة لأداء مناسك العمرة لهذا العام.

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وقال المساعد للإدارة والقوى البشرية، خلال حفل الوداع، إن القوات المسلحة دأبت في كل عام على إرسال بعثات الحج والعمرة، استمراراً لمكارم الهاشمين لأبناء الجيش المصطفوي وعائلاتهم، وأن تسيير هذه البعثات هي إحدى السنن الحميدة التي حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على تنفيذها بشكل دوري.



من جانبه، قال مفتي القوات المسلحة، إن جيشنا العربي اعتاد تسيير مثل هذه البعثات للحج والعمرة، وأن هذه الرحلة إلى الديار المقدسة هي رحلة إيمانية مباركة، حيث سيحل المعتمرون ضيوفاً على الرسول صلى الله عليه وسلم في مدينته المنورة ويتشرفون بالصلاة والسلام عليه.