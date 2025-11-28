المساعد للعمليات والتدريب يعود مصابي لواء الرمثا

واطمأن المساعد للعمليات والتدريب بحضور مدير عام الخدمات الطبية الملكية على الحالة الصحية للمصابين، ونقل لهم تمنيات القيادة العامة للقوات المسلحة بالشفاء العاجل، مؤكداً حرصها على تقديم الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة لهم .
وأشاد المساعد للعمليات والتدريب بما قدمه المصابون من شجاعة وتضحية أثناء تنفيذ الواجب، مثمناً جهودهم في الدفاع عن أمن الوطن واستقراره، مشيراً أن ما يبذله منتسبو القوات المسلحة والأجهزة الأمنية يعكس م
