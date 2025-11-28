الجمعة 2025-11-28 09:37 م

المساعد للعمليات والتدريب يعود مصابي لواء الرمثا

جانب من الزيارة
الجمعة، 28-11-2025 09:02 م

الوكيل الإخباري-  مندوباً عن رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي عاد المساعد للعمليات والتدريب، يرافقه عدد من كبار ضباط القوات المسلحة اليوم الجمعة، مصابي المداهمة الأمنية في لواء الرمثا، الذين يتلقون العلاج في مدينة الحسين الطبية.

واطمأن المساعد للعمليات والتدريب بحضور مدير عام الخدمات الطبية الملكية على الحالة الصحية للمصابين، ونقل لهم تمنيات القيادة العامة للقوات المسلحة بالشفاء العاجل، مؤكداً حرصها على تقديم الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة لهم .


وأشاد المساعد للعمليات والتدريب بما قدمه المصابون من شجاعة وتضحية أثناء تنفيذ الواجب، مثمناً جهودهم في الدفاع عن أمن الوطن واستقراره، مشيراً أن ما يبذله منتسبو القوات المسلحة والأجهزة الأمنية يعكس م

 
 


