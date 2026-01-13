المساعد للعمليات والتدريب يلتقي المفتش العام لقوات دفاع جامايكا

وجرى خلال اللقاء استعراض قدرات القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي في التعامل مع الكوارث الطبيعية، وإمكاناتها في مجالات الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية، إلى جانب الاطلاع على خبرات الجانب الجامايكي وآلياته في إدارة الأزمات والكوارث الطبيعية، وبحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك في هذا المجال.
