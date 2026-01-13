الثلاثاء 2026-01-13 05:07 م

المساعد للعمليات والتدريب يلتقي المفتش العام لقوات دفاع جامايكا

جانب من اللقاء
 
الثلاثاء، 13-01-2026 04:39 م

الوكيل الإخباري-  التقى المساعد للعمليات والتدريب، اليوم الثلاثاء، في القيادة العامة، المفتش العام لقوات دفاع جامايكا، العقيد أنثوني غريفوري، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء استعراض قدرات القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي في التعامل مع الكوارث الطبيعية، وإمكاناتها في مجالات الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية، إلى جانب الاطلاع على خبرات الجانب الجامايكي وآلياته في إدارة الأزمات والكوارث الطبيعية، وبحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك في هذا المجال.

 
 


