المساعد للعمليات والتدريب يلتقي وفداً عسكرياً كندياً

الوكيل الإخباري-  التقى المساعد للعمليات والتدريب، اليوم السبت، في قيادة قوات الملك عبدالله الثاني الخاصة الملكية، قائد العمليات الخاصة الكندية اللواء ستيفن هنتر.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره قائد قوات الملك عبدالله الثاني الخاصة الملكية بحث أوجه التعاون العسكري والتدريبي بين الجانبين، وسبل تعزيز التنسيق المشترك في مختلف المجالات، وآلية تطوير برامج التدريب وتبادل الخبرات، بما يسهم في رفع مستوى الكفاءة والجاهزية لدى القوات المسلحة في البلدين الصديقين.

 
 
