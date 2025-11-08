المساعد للعمليات والتدريب يلتقي وفداً عسكرياً كندياً

الوكيل الإخباري- التقى المساعد للعمليات والتدريب، اليوم السبت، في قيادة قوات الملك عبدالله الثاني الخاصة الملكية، قائد العمليات الخاصة الكندية اللواء ستيفن هنتر.

