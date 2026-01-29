المستحقون لقرض الاسكان العسكري -اسماء

الوكيل الإخباري- تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية بان الضباط وضباط الصف والأفراد المبينة أسماءهم أدناه قد استحقوا قرض الإسكان العسكري (الخاص بالأفراد) والضباط المستفيدين من صندوق إسكان الضباط مراجعة بنك القاهرة عمان بكافة فروعه خلال ساعات الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الأحد الموافق 8/02/2026 للحصول على القرض.

اضافة اعلان