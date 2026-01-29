الخميس 2026-01-29 11:38 ص

المستحقون لقرض الاسكان العسكري -اسماء

القوات المسلحة الاردنية
القوات المسلحة الاردنية
 
الخميس، 29-01-2026 10:45 ص

الوكيل الإخباري-   تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية بان الضباط وضباط الصف والأفراد المبينة أسماءهم أدناه قد استحقوا قرض الإسكان العسكري (الخاص بالأفراد) والضباط المستفيدين من صندوق إسكان الضباط مراجعة بنك القاهرة عمان بكافة فروعه خلال ساعات الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الأحد الموافق 8/02/2026 للحصول على القرض.

اضافة اعلان

 

للاطلاع على أسماء الضباط المستحقين لقرض الاسكان العسكري لشهر 2 - 2026 انقر هنا

للاطلاع على أسماء الضباط وضباط الصف والأفراد المستحقين لقرض الاسكان العسكري لشهر 2 - 2026 انقر هنا

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الاتحاد الأوروبي يدرس إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب

عربي ودولي الاتحاد الأوروبي يدرس إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب

الأردن يطلق البرنامج الوطني لرسم خرائط الفيضانات لمواجهة المخاطر المناخية

أخبار محلية الأردن يطلق البرنامج الوطني لرسم خرائط الفيضانات لمواجهة المخاطر المناخية

حقائب أيقونية تتصدّر موضة 2026

المرأة والجمال حقائب أيقونية تتصدّر موضة 2026

قبل شراء هاتف مستعمل.. أمور أساسية يجب الانتباه لها

تكنولوجيا قبل شراء هاتف مستعمل.. أمور أساسية يجب الانتباه لها

ب

خاص بالوكيل صندوق المعونة يرد على ملاحظات حصر صرف المخصصات الشهرية عبر محفظة إلكترونية محددة

الأردنيون يحتفلون غدًا بعيد ميلاد الملك الـ 64

أخبار محلية الأردنيون يحتفلون غدًا بعيد ميلاد الملك الـ 64

واتساب

تكنولوجيا واتساب يطلق ميزة أمان جديدة!

مؤسسة الحسين للسرطان تكرّم بنك الإسكان لرعايته الحصرية لبرنامج "سِوار الحسين"

أخبار الشركات مؤسسة الحسين للسرطان تكرّم بنك الإسكان لرعايته الحصرية لبرنامج "سِوار الحسين"



 






الأكثر مشاهدة