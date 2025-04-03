المستشار الألماني للملك: ندعم العودة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة

وأكد شولتس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع جلالة الملك عبدالله الثاني في برلين أنه يجب العودة إلى المفاوضات الجدية لإعادة الأمن والاستقرار للمنطقة.
وحول الرسوم الجمركية الأميركية أشار شولتس إلى أن رسوم ترامب الجمركية تشكل اعتداء على النظام التجاري، وأن الاقتصاد العالمي سيعاني بسبب الرسوم التي فرضها الرئيس ترامب.
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