المستشار الألماني للملك: ندعم العودة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة

الوكيل الإخباري - قال المستشار الألماني أولاف شولتس، الخميس، إنه يجب العودة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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وأكد شولتس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع جلالة الملك عبدالله الثاني في برلين أنه يجب العودة إلى المفاوضات الجدية لإعادة الأمن والاستقرار للمنطقة.