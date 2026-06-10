الأربعاء 2026-06-10 04:33 م

المستشار العقاري نادر العلان سفيراً عقارياً لبرج لوسنت السكني لعام ٢٠٢٦

المستشار العقاري نادر العلان سفيراً عقارياً لبرج لوسنت السكني لعام ٢٠٢٦
المستشار العقاري نادر العلان سفيراً عقارياً لبرج لوسنت السكني لعام ٢٠٢٦
 
الأربعاء، 10-06-2026 03:14 م

الوكيل الإخباري-   وقعت شركة بوابة الأردن العقارية اتفاقية تعاون مع المستشار العقاري نادر العلان، مؤسس شركة قوشان العقارية Qoshan.com، لتقديم خدمات التسويق والاستشارات العقارية، للعمل سوياً لتقديم حلول وخدمات عقارية متطورة لكل من عملاء برج لوسنت السكني وشركة قوشان.

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وتم توقيع الاتفاقية في مكاتب شركة بوابة الأردن بين الرئيس التنفيذي لشركة بوابة الأردن السيد طارق عبد الرحمن و مؤسس شركة قوشان العقارية السيد نادر العلان، وقدم العلان شكره لشركة بوابة الأردن لثقتها العالية بنجاحات شركة قوشان وخدماتها الاستشارية والتسويقية العقارية في المملكة.


وأكد العلان أن التعاون مع برج لوسنت السكني، أحد أبرز وأضخم المشاريع السكنية في العاصمة عمّان، تأتي ضمن رؤية تهدف إلى تطوير أساليب تسويق المنتج العقاري والارتقاء بها.

 

وأضاف أن هذه التعاون سيسهم في تقديم خدمات نوعية للمستثمرين والمواطنين على حد سواء، إلى جانب توفير مزايا حصرية تسهّل عليهم تملّك وحداتهم السكنية في أحد أهم الأبراج السكنية وأكثرها تميزاً في قلب العاصمة.


وأوضح العلان أن توجه الشركة نحو تقديم الاستشارات العقارية بهذا المستوى من الاحترافية، والاستعانة بخبير عقاري متخصص ، يحمل دلالات مهمة تعكس حرصها على ضمان اتخاذ العملاء قرارات استثمارية مدروسة.

 

وأضاف أن الهدف يتمثل في توجيه المستثمرين نحو الخيارات العقارية الأكثر جدوى من الناحية المالية، واختيار المواقع التي تتمتع بمقومات النمو والعائد المستقبلي، بما يضمن تحقيق قيمة استثمارية مستدامة على المدى الطويل.وقال السيد طارق عبد الرحمن إن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من حرص الشركة على تقديم خدمات عقارية تلبي احتياجات السوق الأردني، وتعزز مكانة برج لوسنت كأحد أبرز الخيارات السكنية والاستثمارية في المملكة. وأضاف أن التعاون مع المستشار العقاري نادر العلان وفريق شركة قوشان يهدف إلى إيصال الفرص الاستثمارية التي يوفرها البرج إلى أوسع شريحة ممكنة من المستثمرين والعملاء.

 
 


gnews

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