المستشار العقاري نادر العلان سفيراً عقارياً لبرج لوسنت السكني لعام ٢٠٢٦

وتم توقيع الاتفاقية في مكاتب شركة بوابة الأردن بين الرئيس التنفيذي لشركة بوابة الأردن السيد طارق عبد الرحمن و مؤسس شركة قوشان العقارية السيد نادر العلان، وقدم العلان شكره لشركة بوابة الأردن لثقتها العالية بنجاحات شركة قوشان وخدماتها الاستشارية والتسويقية العقارية في المملكة.
وأكد العلان أن التعاون مع برج لوسنت السكني، أحد أبرز وأضخم المشاريع السكنية في العاصمة عمّان، تأتي ضمن رؤية تهدف إلى تطوير أساليب تسويق المنتج العقاري والارتقاء بها.
وأوضح العلان أن توجه الشركة نحو تقديم الاستشارات العقارية بهذا المستوى من الاحترافية، والاستعانة بخبير عقاري متخصص ، يحمل دلالات مهمة تعكس حرصها على ضمان اتخاذ العملاء قرارات استثمارية مدروسة.
-
أخبار متعلقة
-
تصاعد أعمدة الدخان قرب سوق البالة في إربد
-
وفاة عامل وطن دهساً في الرصيفة
-
الاتحاد الآسيوي يعلن مشاركة الحسين والفيصلي في بطولاته القارية المقبلة
-
تربية الرمثا تستلم مدرسة جديدة
-
"آثار الطفيلة" تطلق برامج ترويجية للمواقع الأثرية
-
الحكم على قاتل شقيقته "زينه المجالي" بالسجن (20) عامآ
-
الملك يرعى احتفال الجيش العربي بالمناسبات الوطنية في صرح الشهيد
-
بحث توظيف المركبات الكهربائية لتعزيز كفاءة ومرونة النظام الكهربائي في الأردن