المستشفى الأردني “غزة 79” يستقبل أكثر من 21 ألف حالة ويجري 223 عملية

الوكيل الإخباري- قال قائد قوة المستشفى الميداني الأردني/غزة 79، المقدم الركن مفضي محمد العجارمة، إن الكوادر العاملة في المستشفى تنقسم إلى 3 أقسام رئيسة.

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ويتألف القسم الأول من الكادر الطبي المكون من الأطباء والممرضين والصيادلة، والثاني من الكادر الفني الطبي المكون من العاملين داخل قسم الأشعة والمختبر والعاملين على صيانة الأجهزة الطبية وإدارة التزويد الطبي، والثالث من الكادر الإداري الذي ينظم الشؤون الداخلية للمستشفى والداعم لباقي الأقسام الرئيسة لضمان إدامة واستمرارية العمل داخل المستشفى.



وأضاف أن الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى تتمثل بدوام العيادات الرسمي طيلة أيام الأسبوع، المؤلفة من عيادات الاختصاص، منها، جراحة العظام، والجراحة العام، وطب الأطفال وحديثي الولادة، والداخلية العامة، والنسائية والتوليد، وطب الأسنان، إضافة إلى قسم الطوارئ الذي يعمل على مدار الساعة.

و أشار إلى أن طواقم “غزة 79” باشرت أعمالها بتاريخ 23 تموز من العام الحالي، وقامت كوادره بدورين رئيسيين طبيا وإنسانيا.