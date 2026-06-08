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المستشفى الميداني الأردني "تل الهوى" يبدأ أعماله شمالي قطاع غزة بطاقة تشغيلية موسعة

المستشفى الميداني الاردني
المستشفى الميداني الأردني
 
الإثنين، 08-06-2026 01:39 م

الوكيل الإخباري-   بدأ المستشفى الميداني الأردني "تل الهوى" في شمال قطاع غزة استقبال المرضى والمراجعين وتقديم خدماته الطبية والعلاجية، بعد تعزيزه بكوادر طبية وفنية متخصصة تضم مختلف الاختصاصات، بما يسهم في تعزيز قدرته على تلبية الاحتياجات الصحية المتزايدة للأشقاء الفلسطينيين في القطاع.

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وقال قائد قوة المستشفى إن العيادات التخصصية وأقسام الطوارئ والنسائية والأطفال والباطنية والجراحة العامة والطب العام والصيدلية بدأت أعمالها بكامل جاهزيتها، ضمن منظومة طبية متكاملة تهدف إلى تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية والعلاجية للمراجعين.


وأضاف أن توسيع الطاقة التشغيلية للمستشفى يأتي استكمالاً للجهود الإنسانية والطبية التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية للتخفيف من معاناة أهالي قطاع غزة، وتوفير الخدمات الصحية اللازمة لهم في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها القطاع.

 
 


gnews

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