المستشفى الميداني الأردني "تل الهوى" يبدأ أعماله شمالي قطاع غزة بطاقة تشغيلية موسعة

الوكيل الإخباري- بدأ المستشفى الميداني الأردني "تل الهوى" في شمال قطاع غزة استقبال المرضى والمراجعين وتقديم خدماته الطبية والعلاجية، بعد تعزيزه بكوادر طبية وفنية متخصصة تضم مختلف الاختصاصات، بما يسهم في تعزيز قدرته على تلبية الاحتياجات الصحية المتزايدة للأشقاء الفلسطينيين في القطاع.

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وقال قائد قوة المستشفى إن العيادات التخصصية وأقسام الطوارئ والنسائية والأطفال والباطنية والجراحة العامة والطب العام والصيدلية بدأت أعمالها بكامل جاهزيتها، ضمن منظومة طبية متكاملة تهدف إلى تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية والعلاجية للمراجعين.