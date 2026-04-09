المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة /٩ يجري عملية جراحية دقيقة

الوكيل الإخباري- أجرى الطاقم الطبي في المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة /9، أمس الأربعاء، عملية جراحية دقيقة وناجحة لسيدة خمسينية، جرى خلالها استخراج طلقة نارية استقرت في الفقرة الصدرية الخامسة، عبر استكشاف جراحي دقيق للعمود الفقري.

وأوضح طبيب جراحة الدماغ والأعصاب والعمود الفقري أن المريضة كانت تعاني من آلام شديدة في منتصف الظهر، إضافة إلى خدران في البطن والأطراف السفلية، حيث اخترقت الطلقة مناطق حيوية، مما أدى إلى صعوبة في الحركة مشكلةً تهديداً مباشراً لحياتها.