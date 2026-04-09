الخميس 2026-04-09 11:04 م

المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة /٩ يجري عملية جراحية دقيقة

الخميس، 09-04-2026 08:46 م

الوكيل الإخباري-    أجرى الطاقم الطبي في المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة /9، أمس الأربعاء، عملية جراحية دقيقة وناجحة لسيدة خمسينية، جرى خلالها استخراج طلقة نارية استقرت في الفقرة الصدرية الخامسة، عبر استكشاف جراحي دقيق للعمود الفقري.

وأوضح طبيب جراحة الدماغ والأعصاب والعمود الفقري أن المريضة كانت تعاني من آلام شديدة في منتصف الظهر، إضافة إلى خدران في البطن والأطراف السفلية، حيث اخترقت الطلقة مناطق حيوية، مما أدى إلى صعوبة في الحركة مشكلةً تهديداً مباشراً لحياتها.


وأضاف أن الحالة كانت حرجة، وتطلبت تدخلا جراحيا فوريا، نفذه فريق طبي متخصص ضم أطباء في جراحة الدماغ والأعصاب والعمود الفقري، والتخدير والإنعاش، والجراحة العامة، وبمتابعة دقيقة من الأطباء المختصين، تم استخراج العيار الناري بنجاح، فيما وصفت حالة المريضة حالياً بالمستقرة.

 
 


