المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/10 يباشر أعماله

الوكيل الإخباري- باشرت طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب قطاع غزة/10، الأحد، استقبال المرضى والمراجعين، لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية للتخفيف من معاناة الأهل والأشقاء في غزة وتقديم يد العون والمساعدة لهم جراء الظروف الإنسانية والطبية التي يشهدها القطاع.

اضافة اعلان



وقال قائد قوة المستشفى" إن الطواقم الإدارية والطبية أكملت كافة التجهيزات اللوجستية والفنية فور وصولها، لضمان أعلى درجات الجاهزية، لمساندة الأشقاء وإدامة عمل الواجب الإنساني بكل كفاءة وانضباط، تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة".



وبيّن مدير المستشفى أن الكوادر الطبية والتمريضية والفنية باشرت تفعيل البروتوكولات العلاجية والتشخيصية بدقة عالية، والبدء في استقبال مئات المراجعين وإدارة الحالات السريرية والحرجة على مدار الساعة، مؤكداً أن المستشفى يضع كافة خبراته العلمية وطاقاته الطبية في خدمة كل مريض لتخفيف معاناتهم الإنسانية، عبر منظومة علاجية شاملة ومتكاملة تلبي الاحتياجات المتزايدة في ظل الظروف الراهنة.