المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/10 يجري عملية نوعية لاستئصال ورم ضخم في الرقبة

وكان المريض يعاني منذ أكثر من عام من صعوبة متزايدة في البلع والتنفس، إضافة إلى نقص في التروية الدموية للدماغ نتيجة الضغط الشديد الذي أحدثه الورم على الأوعية الدموية الرئيسية المغذية للرأس والرقبة.
وأُجريت العملية الجراحية المعقدة تحت التخدير العام من قبل فريق جراحة الوجه والفكين المتخصص، حيث تكللت بالنجاح التام، واستؤصل الورم بالكامل دون حدوث أي مضاعفات، رغم التحديات الطبية الكبيرة التي فرضها حجم الكيس وقربه اللصيق من التراكيب الحيوية والأوعية الدموية الحساسة في منطقة الرقبة.
يُذكر أن إجراء هذا النوع من العمليات الدقيقة يأتي تأكيداً على حجم الكفاءة الطبية والجاهزية العالية التي تتمتع بها مرتبات الخدمات الطبية الملكية في المستشفيات الميدانية الأردنية، وحرصها المستمر على تقديم أفضل مستويات الرعاية العلاجية والجراحية للأشقاء في قطاع غزة.
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