المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/10 يجري عملية نوعية لاستئصال ورم ضخم في الرقبة

الوكيل الإخباري- تواصل الكوادر الطبية في المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/10 تحقيق الإنجازات الطبية النوعية، حيث نجح فريق جراحي متخصص في إجراء عملية جراحية دقيقة وناجحة لاستئصال كيس خيشومي مشوه وضخم في الرقبة (Branchial cyst excision) لمريض يبلغ من العمر 58 عاما.

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وكان المريض يعاني منذ أكثر من عام من صعوبة متزايدة في البلع والتنفس، إضافة إلى نقص في التروية الدموية للدماغ نتيجة الضغط الشديد الذي أحدثه الورم على الأوعية الدموية الرئيسية المغذية للرأس والرقبة.



وأُجريت العملية الجراحية المعقدة تحت التخدير العام من قبل فريق جراحة الوجه والفكين المتخصص، حيث تكللت بالنجاح التام، واستؤصل الورم بالكامل دون حدوث أي مضاعفات، رغم التحديات الطبية الكبيرة التي فرضها حجم الكيس وقربه اللصيق من التراكيب الحيوية والأوعية الدموية الحساسة في منطقة الرقبة.