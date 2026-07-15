المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/10 يجري عمليتين نوعيتين لإنقاذ طرفين لمريضين

وتعامل الفريق الطبي مع الحالة الأولى لمريض يعاني من كسر متفتت وغير ملتئم في الجزء السفلي من عظمة الفخذ، مصحوب بالتهاب عظمي حاد ونشط، فيما تمثلت الحالة الثانية بكسر غير ملتئم في عظمة الساق، ما استدعى إجراء تدخلين جراحيين دقيقين للحفاظ على الطرفين المصابين وتعزيز فرص استعادة وظيفتهما.
وشملت الإجراءات العلاجية تنظيف مواضع الالتهاب جراحياً، وإجراء ردّ مفتوح للكسور وتثبيتها داخلياً باستخدام صفائح وبراغٍ معدنية، إضافة إلى زراعة إسمنت عظمي في منطقة الفخذ لملء الفجوة العظمية الناتجة عن تفتت العظم، والمساعدة في السيطرة على الالتهاب في الحالة الأولى، في حين تضمنت الحالة الثانية زراعة رقعة عظمية لتعزيز التئام الكسر وتحقيق الاستقرار العظمي.
وتكللت العمليتان بالنجاح، ما يعزز فرص المريضين في استعادة القدرة على الحركة وتحسين جودة حياتهما بعد معاناة طويلة مع الألم والعجز الحركي، ويعكس مستوى الرعاية الطبية التخصصية التي تقدمها الكوادر الأردنية للأشقاء في قطاع غزة.
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