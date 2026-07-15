الأربعاء 2026-07-15 05:49 م

المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/10 يجري عمليتين نوعيتين لإنقاذ طرفين لمريضين

أجرى المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/10 عمليتين جراحيتين نوعيتين أسهمتا في إنقاذ الطرف المصاب لدى مريضين في الأربعينيات من العمر، كانا يعانيان من كسور غير ملتئمة ومضاعفات صحية متقدمة، وذلك ضمن الجه
تعبيرية
 
الأربعاء، 15-07-2026 03:40 م
الوكيل الإخباري-   أجرى المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/10 عمليتين جراحيتين نوعيتين أسهمتا في إنقاذ الطرف المصاب لدى مريضين في الأربعينيات من العمر، كانا يعانيان من كسور غير ملتئمة ومضاعفات صحية متقدمة، وذلك ضمن الجهود الطبية المتواصلة التي يبذلها المستشفى للتخفيف من معاناة الأشقاء في قطاع غزة.اضافة اعلان


وتعامل الفريق الطبي مع الحالة الأولى لمريض يعاني من كسر متفتت وغير ملتئم في الجزء السفلي من عظمة الفخذ، مصحوب بالتهاب عظمي حاد ونشط، فيما تمثلت الحالة الثانية بكسر غير ملتئم في عظمة الساق، ما استدعى إجراء تدخلين جراحيين دقيقين للحفاظ على الطرفين المصابين وتعزيز فرص استعادة وظيفتهما.

وشملت الإجراءات العلاجية تنظيف مواضع الالتهاب جراحياً، وإجراء ردّ مفتوح للكسور وتثبيتها داخلياً باستخدام صفائح وبراغٍ معدنية، إضافة إلى زراعة إسمنت عظمي في منطقة الفخذ لملء الفجوة العظمية الناتجة عن تفتت العظم، والمساعدة في السيطرة على الالتهاب في الحالة الأولى، في حين تضمنت الحالة الثانية زراعة رقعة عظمية لتعزيز التئام الكسر وتحقيق الاستقرار العظمي.

وتكللت العمليتان بالنجاح، ما يعزز فرص المريضين في استعادة القدرة على الحركة وتحسين جودة حياتهما بعد معاناة طويلة مع الألم والعجز الحركي، ويعكس مستوى الرعاية الطبية التخصصية التي تقدمها الكوادر الأردنية للأشقاء في قطاع غزة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

أخبار محلية ولي العهد يرعى ملتقى الأساتذة الفخريين الثالث ويفتتح دارة العلوم والشركات الناشئة بالجامعة الأردنية

ا

أخبار محلية انطلاق أعمال مؤتمر "التقنينات الأردنية في 50 عاما" بجامعة اليرموك

ب

أخبار محلية اختتام بطولة الجوجيتسو للسنة التدريبية 2026

ب

شؤون برلمانية إقرار مشروع قانون إلغاء الاستهلاكية المدنية.. وضمان حقوق العاملين بعد الدمج مع العسكرية

ب

عربي ودولي إيطاليا: إنذار أحمر في عدد من المدن مع قدوم موجة الحر الثالثة

ب

فن ومشاهير لبنان.. رفع قرار منع السفر عن فضل شاكر

ل

اقتصاد محلي استقرار الإيرادات المحلية وارتفاع المنح يعززان نمو الإيرادات العامة لنهاية أيار

ل

أسواق ومال تراجع غير متوقع للإنتاج الصناعي في منطقة اليورو خلال مايو الماضي



 
 






الأكثر مشاهدة

 